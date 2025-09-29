Московский суд отказал живущей в Латвии светской львице Рынске в отдельной комнате 4 1541

ЧП и криминал
Дата публикации: 29.09.2025
BB.LV
Божена прославилась выступлениями в социальных сетях.

Фемида отомстила отважной авторке, лишив ее с доченькой почти 12 "квадратов" в Москве.

Московский суд отказался выделить журналистке Божене Рынске и ее дочери отдельную комнату в квартире, доли в которой после смерти ее супруга российского медиаменеджера Игоря Малашенко, получили все его наследники, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении СМИ.

Как указано в иске, половина квартиры принадлежит его бывшей жене Елене Малашенко, троим ее детям, Рынске и ее дочери - по 1/10 доли. Но истец не может пользоваться квартирой, так как в 2020 году там сменили замки. Таким образом, они "не могут использовать указанную квартиру по назначению, проживать в ней, в том числе, хранить свои личные вещи, а ответчиками компенсация в связи с невозможностью использования спорной квартиры не выплачивается".

В иске Рынска просила определить порядок пользования квартирой, предоставив ей и малолетней дочери во владение и пользование отдельную изолированную жилую комнату в 11,8 "квадрата", а ответчикам во владение и пользование передать другую изолированную жилую комнату размером 19,6 "квадрата". Остальные помещения передать в общее владение и пользование истцам и ответчикам. "В части требований об определении долей, порядка пользования жилым помещением, обязании производить начисления - отказать", - сказано в документах.

Божена Рынска (полное имя — Божена Львовна Малашенко, до замужества — Божена Львовна Рынская, имя при рождении — Евгения Львовна Рынская, род. 20 января 1975, Ленинград) — российская журналистка, светская обозревательница, колумнистка газеты «Известия» (2005—2009), журнала «GQ» (2009), портала «Газета.Ru» (2009—2013). Известна также как блогер и писательница.

Пресса сообщала о многочисленных романах и увлечениях Рынски[17][41]. В феврале 2012 года стало известно, что она состоит в незарегистрированном браке[42][43] с тележурналистом и политологом Игорем Малашенко (1954—2019)[44][45][4][7][9][46].

В сентябре 2018 года Рынска и Малашенко официально зарегистрировали свой брак в Москве; Рынска взяла фамилию Малашенко. 25 февраля 2019 года, вскоре после того, как Рынска сообщила о госпитализации мужа с неврологическими проблемами, Малашенко покончил с собой в собственном доме в Испании. 5 марта 2020 года суррогатная мать родила Божене дочь Евгению от Игоря Малашенко. Проживает в Юрмале и Израиле.

