Прокурор Томас Улдукис предлагает приговорить гражданина Украины Даниила Бардадима, обвиняемого в поджоге магазина IKEA в Вильнюсе, к четырём годам лишения свободы.

«Прокуратура предложила приговорить его к четырём годам лишения свободы по совокупности приговоров», — сообщил прокурор журналистам после заседания в понедельник.

В понедельник в Вильнюсском окружном суде начались заключительные прения.

Дело о поджоге магазина Ikea, связанное с террористической деятельностью, расследуется в порядке сокращённого рассмотрения доказательств, поскольку обвиняемый признал свою вину.

Молодому человеку из Украины предъявлены обвинения в совершении террористического акта, незаконном хранении взрывчатых веществ, приобретении специальных навыков, а также въезде в Литву и поездке в Латвию с целью совершения террористических актов.

Как сообщало агентство BNS, на момент совершения преступления молодой человек был несовершеннолетним, поэтому максимальное наказание, которое ему может быть назначено, составляет десять лет лишения свободы. Приговор планируется огласить до конца этого года.

Литовские правоохранители установили, что нападение на магазин Ikea было совершено террористической группой, возможно, его организовали и заказали российские спецслужбы. Действия террористической группы координировались через социальные сети с использованием шифрованных сообщений.

Согласно материалам дела, 8 мая 2024 года в магазине Ikea в Вильнюсе было заложено взрывное устройство с таймером, в результате чего ночью произошел взрыв и пожар. Однако пожар не получил значительного распространения, поскольку был своевременно обнаружен, никто не пострадал.

По данному делу в суд подан гражданский иск на сумму 485 тыс. евро за причинённый магазину ущерб.

В ходе досудебного расследования было установлено, что непосредственными исполнителями преступления являются двое лиц в возрасте до 20 лет, оба они граждане Украины. Бардадиму на момент совершения преступления было 17 лет.

Еще один подозреваемый задержан в Польше, где был подожжён крупный торговый центр.

Досудебное расследование организации преступления продолжается, некоторые лица объявлены в международный розыск.

Правоохрана Литвы задержала Бардадима 13 мая прошлого года недалеко от Паневежиса, получив известие о том, что он прибыл в Литву и, взяв с собой хранящиеся там средства для поджога, едет на автобусе в Ригу для совершения очередного теракта.