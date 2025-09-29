За последний месяц в полиции зарегистрировано несколько случаев мошенничества, когда жители получали звонки от якобы поставщиков коммунальных услуг, таких как «Latvenergo», «Elektrum» или «Sadales tīkls».

Звонящие сообщают о необходимости заменить счетчики, спрашивают о месте жительства, личных данных, в том числе просят данные паспорта. Вскоре после этого житель получает второй звонок — на этот раз якобы от сотрудника полиции или банка. Во время разговора утверждается, что предыдущий звонок был от мошенников, и чтобы защитить свои денежные средства, их необходимо передать курьеру, который приедет за ними. Часто спрашивают, есть ли дома наличные деньги, сообщают, что их необходимо задекларировать, или даже угрожают обыском, если человек не будет сотрудничать.

Когда жертва соглашается передать деньги «в безопасное место», приезжает курьер, забирает наличные деньги и банковские карты со всеми данными доступа и уезжает. Именно таким образом житель Даугавпилса, 1944 года рождения, потерял значительную сумму денег — 91 000 евро.

Этот вид мошенничества особенно активизировался во второй половине августа, когда было зарегистрировано 102 случая. Из них 21 человек в общей сложности лишился 76 480 евро. А к 21 сентября полиция зарегистрировала уже 393 таких случая, в которых пострадали 102 человека, общий ущерб составил 466 975 евро.

Государственная полиция напоминает, что полицейские и сотрудники других государственных учреждений никогда не звонят, чтобы получить наличные деньги, банковские карты или данные счетов. Такие разговоры следует немедленно прервать. Если возникают сомнения, звонит ли сотрудник конкретного учреждения, следует позвонить по номеру телефона, указанному на официальном сайте, и убедиться в этом.