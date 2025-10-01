Baltijas balss logotype
Бывшая участница рейтинга молодых миллионеров Forbes оказалась мошенницей

ЧП и криминал
Дата публикации: 01.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Бывшая участница рейтинга молодых миллионеров Forbes оказалась мошенницей

В США приговорили к семилетнему заключению Чарли Джевис, которая была основательницей финтех-стартапа Frank, помогавшего студентам при поступлении в колледжи США. Ее признали виновной в мошенничестве на сумму $175 миллионов.

Летом 2021 года при продаже Frank американскому банку JPMorgan Chase Джевис значительно преувеличила количество студентов, которым компания якобы предоставляла услуги. Она подделала документы, чтобы создать впечатление, будто у Frank было более 4 миллионов клиентов, тогда как на самом деле их было менее 300 000.

Адвокат Джевис просил суд проявить снисхождение, потому что в переговорах о продаже Frank 28-летней на то время женщине противостояли "300 инвестиционных банкиров крупнейшего банка в мире", но судья отверг эти аргументы.

Судья признал, что банк во многом сам виноват, потому что не провел должной проверки перед сделкой, но добавил, что наказывает Джевис за ее поступок, "а не за глупость JPMorgan".

Сторона обвинения настаивала, что действиями Джевис руководила жадность, когда она поняла, что может заработать $29 миллионов на продаже своей компании. "У госпожи Джевис эта сумма висела прямо перед глазами, и она солгала, чтобы ее получить", – сказал прокурор.

Джевис сказала в суде, что будет сожалеть о содеянном "всю свою жизнь".

Компания Frank заявляла, что ее продукт, похожий на онлайн-сервисы по подготовке налоговых деклараций, помогает студентам упростить процесс подачи заявок на получение финансовой помощи.

Джевис регулярно появлялась в эфирах кабельных телеканалов, чтобы повысить узнаваемость Frank, и даже попала в список Forbes 30 Under 30 – перед тем как JPMorgan приобрел стартап в 2021 году.

#сша #мошенничество
Оставить комментарий

Видео