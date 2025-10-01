Бюро внутренней безопасности (БВБ) передало в прокуратуру материалы дела для уголовного преследования сотрудника Управления по делам гражданства и миграции (УДГМ) за нарушение правил хранения огнестрельного оружия, что привело к гибели двух детей, сообщили в бюро.

Управления по делам гражданства и миграции (УДГМ). Ему вменяется в вину нарушения при хранении огнестрельного оружия, что повлекло за собой смерть 2 несовершеннолетних.

Дети получили возможность "поиграть"

Как сообщал портал bb.lv, 7 февраля в одной из квартир многоквартирного дома в Плявниеках были обнаружены тела двух мальчиков 2012 года рождения с огнестрельными ранениями. Сообщилось, что трагедия произошла после того, как дети нашли в хранилище оружие и играли с ним.

В ходе досудебного расследования БВБ получило доказательства того, что сотрудник УДГМ не обеспечил хранение огнестрельное оружие по месту жительства в Плявниеках так, чтобы исключить его случайное попадание в руки посторонних. В результате произошла трагедия – погибли два мальчика.

Также в ходе расследования было установлено, что сотрудник УДГМ хранил боеприпасы к огнестрельному оружию без соответствующего разрешения.

"Такие инструкции написаны кровью"

"Владелец оружия обязан соблюдать все условия безопасности, установленные нормативными актами. Их несоблюдение недопустимо и является серьёзным нарушением закона, создающим угрозу для жизни людей. Этот инцидент – громкий сигнал тревоги для каждого владельца оружия: игнорирование требований безопасности может привести к трагическим и необратимым последствиям", – заявил глава Бюро внутренней безопасности Игорь Яунродзиньш.

В ходе расследования было назначено несколько сложных и длительных экспертиз, был восстановлен распорядок дня детей и обстоятельства их смерти.

Несмотря на сложность расследуемого уголовного преступления, расследование было завершено менее чем за восемь месяцев. Его материалы в конце сентября были направлены в прокуратуру.