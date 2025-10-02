Baltijas balss logotype
Ограбление по-рижски: избили, отобрали телефон и кошелек 1 464

ЧП и криминал
Дата публикации: 02.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Ограбление по-рижски: избили, отобрали телефон и кошелек

В Госполицию поступило сообщение от мужчины об ограблении в микрорайоне Агенскалнс в Риге.

По словам пострадавшего дело было так: он отдыхал на террасе бара в ночь на 14 сентября, когда к нему подошли двое неизвестных мужчин. Между ними завязался конфликт "на почве личной неприязни". Мужчины вели себя агрессивно и избили потерпевшего, отобрав у него мобильный телефон и кошелек.

После инцидента потерпевший поехал домой на такси, после чего обратился за помощью в правоохранительные органы.

Что было дальше: полицейские получили записи с камер видеонаблюдения из бара. И, установив возможных преступников, 25 сентября задержали обоих.

Подозреваемые (1985 и 1978 г.р.) ранее были неоднократно судимы, в том числе за имущественные преступления. Что существенно: они лишь недавно освободились из мест лишения свободы, где отбывали наказание за другие преступления.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 176 части 2 Уголовного закона (разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору). Данное преступление карается лишением свободы на срок до восьми лет с конфискацией имущества или без конфискации имущества и испытательным сроком до трёх лет.

27 сентября суд отправил обоих подозреваемых под стражу.

Оставить комментарий

(1)
  • Л
    Латтоптун
    2-го октября

    Очень похожая история. Только меня избили и ограбили сотрудники крупной охранной фирмы. Тоже наличные и тоже телефон. Когда прибыла полиция, я указал на грабителя, у которого, на тот момент находились мои наличные деньги( в трёх разных валютах- которые я мог назвать) и мой смартфон, с личной информацией...Но полицейский отказался его задерживать, так как было видно, что они знакомы. А в полицейском участке, куда я обратился с заявлением, следователь мне ответила, что полицейский не обязан реагировать задержанием, если каждому захочется этого. И добавила, что я " кино американского насмотрелся". После этого случая, я в латвийскую полицию не верю, смысла в ней не вижу и каждый день убеждаюсь, что вреда , от неё, больше чем пользы.

    15
    1

Видео