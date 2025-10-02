В Госполицию поступило сообщение от мужчины об ограблении в микрорайоне Агенскалнс в Риге.

По словам пострадавшего дело было так: он отдыхал на террасе бара в ночь на 14 сентября, когда к нему подошли двое неизвестных мужчин. Между ними завязался конфликт "на почве личной неприязни". Мужчины вели себя агрессивно и избили потерпевшего, отобрав у него мобильный телефон и кошелек.

После инцидента потерпевший поехал домой на такси, после чего обратился за помощью в правоохранительные органы.

Что было дальше: полицейские получили записи с камер видеонаблюдения из бара. И, установив возможных преступников, 25 сентября задержали обоих.

Подозреваемые (1985 и 1978 г.р.) ранее были неоднократно судимы, в том числе за имущественные преступления. Что существенно: они лишь недавно освободились из мест лишения свободы, где отбывали наказание за другие преступления.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 176 части 2 Уголовного закона (разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору). Данное преступление карается лишением свободы на срок до восьми лет с конфискацией имущества или без конфискации имущества и испытательным сроком до трёх лет.

27 сентября суд отправил обоих подозреваемых под стражу.