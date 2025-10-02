Среди молодежи набирают популярность синтетические наркотики6 пигут общественные СМИ. Такая тенденция наблюдается и в других странах Европы. Полиция и эксперты отмечают, что такие наркотики еще более опасны и вероятность передозировки у них выше.

Общество "Resiliences centrs" помогает молодым людям, сбившимся с пути, - например, страдающим наркотической зависимостью. Молодежь открыто рассказывает о своей проблеме, поэтому представитель общества хорошо знает тенденции употребления наркотиков в стране.

""Шор" изготавливается на основе фентанила, и для передозировки человеку достаточно очень маленького количества. Поэтому были случаи передозировки у так называемых "детей с вокзала", потому что, как только меняется поставщик, - рецепт меняется, сила вещества отличается. И происходит "передоз"", - объяснил представитель "Resiliences centrs" Валдис.

Полиция объясняет, что в стране наиболее распространены марихуана, за ней следуют психотропные препараты, метамфетамин, амфетамин и кокаин. Однако в Европе наблюдается рост употребления синтетических наркотиков. Молодые люди заказывают их через "Telegram", "Signal" и "Snapchat". При этом для эффекта достаточно одной десятой грамма. За последние две недели примерно десять детей после употребления наркотиков попали в Детскую клиническую университетскую больницу. Однако это меньше, чем летом прошлого года, когда в больницу ежедневно привозили в среднем по одному ребенку.

"Мы не наблюдали до сих пор значительного наплыва именно синтетических наркотиков. Хотя сегодня получили сообщение от учреждения, занимающегося наблюдением за наркотиками в Европейском союзе, что к нам поступают различные синтетические наркотики, в том числе из Германии. Появились новые бензодиазепины. Также вернулся на рынок спайс, что-то идет из Чехии", - рассказал руководитель центра неотложной медицины Детской больницы Марк Ронис.

В Рижской Восточной клинической университетской больнице помощь по диагнозу наркозависимости получают примерно 20 пациентов в месяц. "Resiliences centrs" привлекает к программам помощи молодежь с 13 лет. Это значит, что наркотическая зависимость у них начинается еще в детстве. "Больше всего жалко, когда понимаешь, что это молодой человек. Когда понимаешь, что он не сам научился колоть себе инъекцию, - ему помог какой-то взрослый", - говорит Валдис.