Уголовное дело против католического священника Мариса Звиедриса за уклонение от уплаты налогов Рижский городской суд планирует продолжить рассматривать 2 марта 2026 года в 10:00, выяснило агентство LETA в суде.

Как сообщили в прокуратуре, обвиняемый, являясь ответственным должностным лицом религиозной организации, в отчётных документах по обязательным взносам государственного социального страхования (VSAOI), подоходному налогу с населения (IIN) и государственной пошлине за риск коммерческого общества за отчётный месяц указал ложную информацию о фактически занятых в организации работниках и их заработной плате.

Государственной налоговой службе (СГД) не были поданы данные о всех доходах работников религиозной организации, с которых подлежат расчёту и уплате IIN и VSAOI.

Таким образом, обвиняемый не обеспечил исчисление и уплату налогов в соответствии с нормативными актами.

В результате религиозная организация уклонилась от уплаты налогов, не перечислив в государственный бюджет подоходный налог на сумму 10 930 евро и взносы социального страхования на сумму 16 761 евро, то есть в общей сложности 27 691 евро.

В другом суде рассматривается ещё одно дело против священника — о легализации преступно приобретённых финансовых средств. Ранее Экономический суд его полностью оправдал, однако приговор ещё не вступил в силу.