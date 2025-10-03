Прокурор достиг соглашения о признании вины с тремя участниками международной схемы мошенничества с налогом на добавленную стоимость (НДС), и Экономический суд утвердил это соглашение, приговорив их к тюремному заключению, пробационному надзору и крупным денежным штрафам, а также постановив взыскать 2,68 миллиона евро, сообщает агентство LETA со ссылкой на суд.

По информации агентства LETA, по делу обвиняются Дэвид Червински-Буш, Сандрис Спуркис и Валдис Спуркис.

Один из них приговорён к одному году лишения свободы, лишению права заниматься любой предпринимательской деятельностью на три года, пробационному надзору сроком на три года, штрафу в размере немного более одного миллиона евро и частичной конфискации имущества — конфискованы часы, наличные деньги и криптовалюта.

Второму назначен пробационный надзор сроком на четыре года, лишение права заниматься любой предпринимательской деятельностью на три года и штраф в размере 100 640 евро.

Третий осуждён к пробационному надзору сроком на три года, лишению права на предпринимательскую деятельность на два года и штрафу в размере 50 320 евро.

Обвиняемые частично возместили нанесённый налоговым администрациям других стран ущерб — немногим более одного миллиона евро, поэтому суд постановил солидарно взыскать с них оставшуюся часть ущерба в размере 2,68 миллиона евро.

Приговор может быть обжалован в Рижском окружном суде.

Это уголовное дело было выделено из расследования под названием "Адмирал 2.0", в рамках которого к уголовной ответственности привлечены три человека за уклонение от уплаты налогов, причинившее ущерб государственным бюджетам Франции, Австрии, Германии, Италии и Испании на сумму не менее 5,04 миллиона евро. Кроме того, одно лицо также привлечено к ответственности за легализацию преступно приобретённых средств в размере 1,42 миллиона евро. С 26 ноября 2024 года одному из обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Европейская прокуратура (EPPO) сообщает, что это первый уголовный процесс в её практике, в котором несколько государств-членов Европейского союза участвуют в уголовном деле, рассматриваемом в латвийском суде, в статусе потерпевших. В частности, налоговые службы Австрии, Германии и Франции заявили о своих интересах как пострадавшие и приняли участие в судебном заседании в Латвии.

Как уже сообщалось, в Экономическом суде рассматривается также дело против лидера синдиката мошенничества с НДС Каспара Казановскиса, задержанного в Латвии в рамках международной операции "Admiral 2.0". Он подозревается в уклонении от уплаты налогов и легализации преступно полученных средств в особо крупных размерах.

Казановскису предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов на сумму более 1,4 миллиона евро и легализации этих средств путём сокрытия их происхождения и преобразования в другие активы.

Сложная схема мошенничества с НДС была связана с торговлей электронной техникой и нанесла ущерб бюджетам Австрии, Франции, Германии и Латвии на сумму около 297 миллионов евро.

Согласно информации базы данных "Firmas.lv", Валдис Спуркис является бенефициаром компаний ООО "ANTISTAR", ООО "Baltic Trade Plus" и ООО "Treiders LP".

EPPO — это независимая прокуратура Европейского союза. Она отвечает за расследование, уголовное преследование и привлечение к ответственности за преступления, совершённые в ущерб финансовым интересам ЕС.