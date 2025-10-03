Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Admiral 2.0: в Латвии осудили участников крупнейшей схемы мошенничества с НДС 0 251

ЧП и криминал
Дата публикации: 03.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Admiral 2.0: в Латвии осудили участников крупнейшей схемы мошенничества с НДС

Прокурор достиг соглашения о признании вины с тремя участниками международной схемы мошенничества с налогом на добавленную стоимость (НДС), и Экономический суд утвердил это соглашение, приговорив их к тюремному заключению, пробационному надзору и крупным денежным штрафам, а также постановив взыскать 2,68 миллиона евро, сообщает агентство LETA со ссылкой на суд.

По информации агентства LETA, по делу обвиняются Дэвид Червински-Буш, Сандрис Спуркис и Валдис Спуркис.

Один из них приговорён к одному году лишения свободы, лишению права заниматься любой предпринимательской деятельностью на три года, пробационному надзору сроком на три года, штрафу в размере немного более одного миллиона евро и частичной конфискации имущества — конфискованы часы, наличные деньги и криптовалюта.

Второму назначен пробационный надзор сроком на четыре года, лишение права заниматься любой предпринимательской деятельностью на три года и штраф в размере 100 640 евро.

Третий осуждён к пробационному надзору сроком на три года, лишению права на предпринимательскую деятельность на два года и штрафу в размере 50 320 евро.

Обвиняемые частично возместили нанесённый налоговым администрациям других стран ущерб — немногим более одного миллиона евро, поэтому суд постановил солидарно взыскать с них оставшуюся часть ущерба в размере 2,68 миллиона евро.

Приговор может быть обжалован в Рижском окружном суде.

Это уголовное дело было выделено из расследования под названием "Адмирал 2.0", в рамках которого к уголовной ответственности привлечены три человека за уклонение от уплаты налогов, причинившее ущерб государственным бюджетам Франции, Австрии, Германии, Италии и Испании на сумму не менее 5,04 миллиона евро. Кроме того, одно лицо также привлечено к ответственности за легализацию преступно приобретённых средств в размере 1,42 миллиона евро. С 26 ноября 2024 года одному из обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Европейская прокуратура (EPPO) сообщает, что это первый уголовный процесс в её практике, в котором несколько государств-членов Европейского союза участвуют в уголовном деле, рассматриваемом в латвийском суде, в статусе потерпевших. В частности, налоговые службы Австрии, Германии и Франции заявили о своих интересах как пострадавшие и приняли участие в судебном заседании в Латвии.

Как уже сообщалось, в Экономическом суде рассматривается также дело против лидера синдиката мошенничества с НДС Каспара Казановскиса, задержанного в Латвии в рамках международной операции "Admiral 2.0". Он подозревается в уклонении от уплаты налогов и легализации преступно полученных средств в особо крупных размерах.

Казановскису предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов на сумму более 1,4 миллиона евро и легализации этих средств путём сокрытия их происхождения и преобразования в другие активы.

Сложная схема мошенничества с НДС была связана с торговлей электронной техникой и нанесла ущерб бюджетам Австрии, Франции, Германии и Латвии на сумму около 297 миллионов евро.

Согласно информации базы данных "Firmas.lv", Валдис Спуркис является бенефициаром компаний ООО "ANTISTAR", ООО "Baltic Trade Plus" и ООО "Treiders LP".

EPPO — это независимая прокуратура Европейского союза. Она отвечает за расследование, уголовное преследование и привлечение к ответственности за преступления, совершённые в ущерб финансовым интересам ЕС.

Читайте нас также:
#мошенничество #суд #ндс
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
1
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Странно: в обрушение государственных порталов Латвии не нашли руки Москвы
Изображение к статье: Странно: в обрушение государственных порталов Латвии не нашли руки Москвы
Бунт погасят в зародыше: ЦЗПП оштрафует компанию Ride за то, что та не подчинилась требованию госведомства
Изображение к статье: Бунт погасят в зародыше: ЦЗПП оштрафует компанию Ride за то, что та не подчинилась требованию госведомства
Неожиданно: беженец из Нидерландов пытался незаконно попасть в Россию через Латвию
Изображение к статье: Неожиданно: беженец из Нидерландов пытался незаконно попасть в Россию через Латвию
Осторожно: что делать, если вы получили смс от главы МИДа ЛР Байбы Браже
Изображение к статье: Осторожно: что делать, если вы получили смс от главы МИДа ЛР Байбы Браже
Изображение к статье: Работница банка Латвии увела у вкладчиков 203 000 евро
Работница банка Латвии увела у вкладчиков 203 000 евро 1 427
Изображение к статье: Раньше ей рукоплескал Большой театр. Иконка видео
Певице Максаковой в 48 лет заочно дали тюремный срок 213
Изображение к статье: Это фиаско! Нелегальный бизнес электронных сигарет процветает в интернете
Это фиаско! Нелегальный бизнес электронных сигарет процветает в интернете 2 238
Изображение к статье: Встать, суд идет.
Внук легендарного Калашникова признан виновным в зверском убийстве спортсмена 269

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Простые рыжики, обитающие массово в дюнах, отлично идут с омлетом! Эксклюзив!
Lifenews
Места знать надо: что предлагают грибные леса Латвии 17
Изображение к статье: Может ли собака заболеть обычной простудой?
В мире животных
Может ли собака заболеть обычной простудой? 13
Изображение к статье: Соседские овчарки сожрали козу и воют по ночам. Кому в Латвии можно пожаловаться? Эксклюзив!
Наша Латвия
Соседские овчарки сожрали козу и воют по ночам. Кому в Латвии можно пожаловаться? 34
Изображение к статье: Замачиваем яблоки и груши. Кулинарные хитрости от опытного дачника
Дом и сад
Замачиваем яблоки и груши. Кулинарные хитрости от опытного дачника 86
Изображение к статье: В каком виде тыква полезнее всего?
Еда и рецепты
В каком виде тыква полезнее всего? 90
Изображение к статье: Плесните колдовства. Иконка видео
Lifenews
Красное вино с колой, водка со свиной кровью: самые дикие коктейли современности 83
Изображение к статье: Простые рыжики, обитающие массово в дюнах, отлично идут с омлетом! Эксклюзив!
Lifenews
Места знать надо: что предлагают грибные леса Латвии 17
Изображение к статье: Может ли собака заболеть обычной простудой?
В мире животных
Может ли собака заболеть обычной простудой? 13
Изображение к статье: Соседские овчарки сожрали козу и воют по ночам. Кому в Латвии можно пожаловаться? Эксклюзив!
Наша Латвия
Соседские овчарки сожрали козу и воют по ночам. Кому в Латвии можно пожаловаться? 34

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео