Неожиданно: беженец из Нидерландов пытался незаконно попасть в Россию через Латвию

ЧП и криминал
Дата публикации: 03.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Неожиданно: беженец из Нидерландов пытался незаконно попасть в Россию через Латвию

В четверг в волости Залеcье Лудзенского края пограничники предотвратили попытку незаконного пересечения государственной границы Латвии в сторону России со стороны лица, имеющего проездной документ беженца, выданный Нидерландами, сообщили агентству LETA в Государственной пограничной охране (ГПО).

Получив с камер видеонаблюдения фотографии подозрительного лица, движущегося в направлении латвийско-российской границы, пограничный наряд незамедлительно выехал для проверки.

В результате поисковых мероприятий в приграничной зоне был обнаружен мужчина. В ходе допроса выяснилось, что он намеревался пересечь государственную границу Латвии в сторону России.

В отношении мужчины начато административное делопроизводство за нарушение первой части 18-й статьи Закона о государственной границе Латвийской Республики, в соответствии с которой лицам от 15 лет для нахождения в приграничной зоне необходимо иметь специальное разрешение, выданное ГПО.

#граница
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Места знать надо: что предлагают грибные леса Латвии
Lifenews
Места знать надо: что предлагают грибные леса Латвии 17
Может ли собака заболеть обычной простудой?
В мире животных
Может ли собака заболеть обычной простудой? 13
Соседские овчарки сожрали козу и воют по ночам. Кому в Латвии можно пожаловаться?
Наша Латвия
Соседские овчарки сожрали козу и воют по ночам. Кому в Латвии можно пожаловаться? 34
Замачиваем яблоки и груши. Кулинарные хитрости от опытного дачника
Дом и сад
Замачиваем яблоки и груши. Кулинарные хитрости от опытного дачника 86
В каком виде тыква полезнее всего?
Еда и рецепты
В каком виде тыква полезнее всего? 91
Красное вино с колой, водка со свиной кровью: самые дикие коктейли современности
Lifenews
Красное вино с колой, водка со свиной кровью: самые дикие коктейли современности 83
Видео