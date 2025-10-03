В четверг в волости Залеcье Лудзенского края пограничники предотвратили попытку незаконного пересечения государственной границы Латвии в сторону России со стороны лица, имеющего проездной документ беженца, выданный Нидерландами, сообщили агентству LETA в Государственной пограничной охране (ГПО).

Получив с камер видеонаблюдения фотографии подозрительного лица, движущегося в направлении латвийско-российской границы, пограничный наряд незамедлительно выехал для проверки.

В результате поисковых мероприятий в приграничной зоне был обнаружен мужчина. В ходе допроса выяснилось, что он намеревался пересечь государственную границу Латвии в сторону России.

В отношении мужчины начато административное делопроизводство за нарушение первой части 18-й статьи Закона о государственной границе Латвийской Республики, в соответствии с которой лицам от 15 лет для нахождения в приграничной зоне необходимо иметь специальное разрешение, выданное ГПО.