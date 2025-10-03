Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Осторожно: что делать, если вы получили смс от главы МИДа ЛР Байбы Браже 4 606

ЧП и криминал
Дата публикации: 03.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Осторожно: что делать, если вы получили смс от главы МИДа ЛР Байбы Браже
ФОТО: LETA

Руководитель внешнеполитического ведомства Латвии Байба Браже выступила с заявлением в социальной сети, принадлежащей американскому миллардеру И. Маску.

На этот раз заявление не связано с иностранными делами, а относится к криминальным новостям.

«Внимание! От моего имени рассылаются фейковые сообщения. Те, кто меня знает и знает мой номер, пожалуйста, не доверяйте другим отправителям и номерам», – написала в своем аккаунте Б.Бража.

Аккаунт, вроде, не фейковый – на нем висит звездочка, что означает его «подлинность, так как она принадлежит правительственному органу или многосторонней организации».

Отметим, что днем ранее Барже дала интервью CNN, в котором заявила: «Россия воюет с нами». Министр сообщила зрителям CNN, что военная доктрина ФРС включает гибридную войну – достижение целей/влияния любыми средствами, включая кибератаки, дезинформацию и так далее.

После этого заявления пошли ложные смс с номера телефона латвийского министра. Что конкретно пишут мошенники от имени Байбы Браже, не сообщается.

Читайте нас также:
#браже байба
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
17
1
0
0
1
2

Оставить комментарий

(4)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    3-го октября

    Главный орган у человека, как ни крути – задница. Принимает участие в обучении и лечении. Из неё растут ноги… У кого-то руки… Многие ею думают… А в поисках приключений ей вообще равных НЕТ…

    12
    1
  • lo gos
    lo gos
    3-го октября

    А что , алкашка запросто, в пьяном угаре ещё не то может отправить.а потом ничего не помнит

    45
    3
  • Мп
    Мимо проходил
    3-го октября

    Если вы получили смс от главы МИДа ЛР Байбы Браже, отправьте в ответ: "Бросай пить!".

    64
    3
  • З
    Злой
    3-го октября

    Я не пью!

    16
    4
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Странно: в обрушение государственных порталов Латвии не нашли руки Москвы
Изображение к статье: Странно: в обрушение государственных порталов Латвии не нашли руки Москвы
Бунт погасят в зародыше: ЦЗПП оштрафует компанию Ride за то, что та не подчинилась требованию госведомства
Изображение к статье: Бунт погасят в зародыше: ЦЗПП оштрафует компанию Ride за то, что та не подчинилась требованию госведомства
Неожиданно: беженец из Нидерландов пытался незаконно попасть в Россию через Латвию
Изображение к статье: Неожиданно: беженец из Нидерландов пытался незаконно попасть в Россию через Латвию
Admiral 2.0: в Латвии осудили участников крупнейшей схемы мошенничества с НДС
Изображение к статье: Admiral 2.0: в Латвии осудили участников крупнейшей схемы мошенничества с НДС
Изображение к статье: Работница банка Латвии увела у вкладчиков 203 000 евро
Работница банка Латвии увела у вкладчиков 203 000 евро 1 425
Изображение к статье: Раньше ей рукоплескал Большой театр. Иконка видео
Певице Максаковой в 48 лет заочно дали тюремный срок 213
Изображение к статье: Это фиаско! Нелегальный бизнес электронных сигарет процветает в интернете
Это фиаско! Нелегальный бизнес электронных сигарет процветает в интернете 2 238
Изображение к статье: Встать, суд идет.
Внук легендарного Калашникова признан виновным в зверском убийстве спортсмена 269

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Простые рыжики, обитающие массово в дюнах, отлично идут с омлетом! Эксклюзив!
Lifenews
Места знать надо: что предлагают грибные леса Латвии 17
Изображение к статье: Может ли собака заболеть обычной простудой?
В мире животных
Может ли собака заболеть обычной простудой? 12
Изображение к статье: Соседские овчарки сожрали козу и воют по ночам. Кому в Латвии можно пожаловаться? Эксклюзив!
Наша Латвия
Соседские овчарки сожрали козу и воют по ночам. Кому в Латвии можно пожаловаться? 32
Изображение к статье: Замачиваем яблоки и груши. Кулинарные хитрости от опытного дачника
Дом и сад
Замачиваем яблоки и груши. Кулинарные хитрости от опытного дачника 86
Изображение к статье: В каком виде тыква полезнее всего?
Еда и рецепты
В каком виде тыква полезнее всего? 89
Изображение к статье: Плесните колдовства. Иконка видео
Lifenews
Красное вино с колой, водка со свиной кровью: самые дикие коктейли современности 83
Изображение к статье: Простые рыжики, обитающие массово в дюнах, отлично идут с омлетом! Эксклюзив!
Lifenews
Места знать надо: что предлагают грибные леса Латвии 17
Изображение к статье: Может ли собака заболеть обычной простудой?
В мире животных
Может ли собака заболеть обычной простудой? 12
Изображение к статье: Соседские овчарки сожрали козу и воют по ночам. Кому в Латвии можно пожаловаться? Эксклюзив!
Наша Латвия
Соседские овчарки сожрали козу и воют по ночам. Кому в Латвии можно пожаловаться? 32

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео