Руководитель внешнеполитического ведомства Латвии Байба Браже выступила с заявлением в социальной сети, принадлежащей американскому миллардеру И. Маску.

На этот раз заявление не связано с иностранными делами, а относится к криминальным новостям.

«Внимание! От моего имени рассылаются фейковые сообщения. Те, кто меня знает и знает мой номер, пожалуйста, не доверяйте другим отправителям и номерам», – написала в своем аккаунте Б.Бража.

🚨 Attention! Fake messages under my name are being sent out. Those who know me and know my number, please, do not trust other senders and numbers.



🚨 Uzmanību - viltis īsziņas tiekot sūtītas manā vārdā. Neticēt un neļauties šiem viltojumiem, lūdzu! — Baiba Braže (@Braze_Baiba) October 3, 2025

Аккаунт, вроде, не фейковый – на нем висит звездочка, что означает его «подлинность, так как она принадлежит правительственному органу или многосторонней организации».

Отметим, что днем ранее Барже дала интервью CNN, в котором заявила: «Россия воюет с нами». Министр сообщила зрителям CNN, что военная доктрина ФРС включает гибридную войну – достижение целей/влияния любыми средствами, включая кибератаки, дезинформацию и так далее.

После этого заявления пошли ложные смс с номера телефона латвийского министра. Что конкретно пишут мошенники от имени Байбы Браже, не сообщается.