В латвийской пенитенциарной системе произошло, пожалуй, самое важное событие за все годы независимости. Власти нашли силы и деньги на то, чтобы построить новую большую тюрьму.

Пустовать она судя по всему не будет. Хотя нравы в стране вроде бы смягчаются, а число преступлений уменьшается, сидельцев становится не меньше, а больше. Как объяснить этот парадокс?

Тюрьма не для всех

Как утверждают чиновники, новая Лиепайская тюрьма - самая современная в Балтии, а возможно, и во всей Северной Европе. Современная не только по дате открытия, а также и с точки зрения использованных технологий, в том числе в системах безопасности.

"Обычная тюрьма для всех типов заключенных без каких-либо особых изысков. В этой тюрьме сможет находиться как миллионер, так и человек из низших слоев общества, которому просто не повезло. Задача проста - сделать так, чтобы после освобождения человек не причинил никому вреда и не совершил новых преступлений", - так описали в Министерстве юстиции преимущества нового заведения. Можно подумать, что раньше в Латвии были какие-то особые тюрьмы для миллионеров.

По информации Минюста, новая тюрьма будет предназначена только для мужчин и для заключенных из Курземе и соседних регионов.

Общество только выиграет

«Новая тюрьма будет способствовать не только ресоциализации заключенных, но и сокращению тюремной субкультуры и наличия запрещенных предметов в камерах. Одной из особенностей субкультуры является возможность обмениваться информацией, но в новой тюрьме в каждой камере будет содержаться только два заключенных, а не более десяти», - сообщает также Минюст.

Это прекрасно. В цивилизованных странах давно пришли к выводу, что чем меньше мучить заключенных, тем больше шансов, что по выходу из тюрьмы они опять не встанут на скользкую дорожку. Парадокс в том, что общество от нормального отношения к этим не самым приятным, в большинстве своем людям, в целом только выигрывает – преступности становится меньше. Хорошо, что до этого наконец-то додумались и в Латвии.

Власти также утверждают, что для новой тюрьмы потребуется 450 сотрудников разных уровней и профессий. В настоящее время в старой Лиепайской тюрьме работает около 200 человек, которые автоматически перейдут в новую тюрьму. Соответственно, администрации тюрьмы необходимо найти около 250 дополнительных сотрудников. Часть персонала может быть переведена из Елгавской тюрьмы, которая тоже будет закрыта. В Минюсте ранее звучали идеи, что, возможно, будет закрыта и Даугавгривская тюрьма.

Заключенных все больше

На протяжении многих лет в Латвии снижалось число заключенных. Это считалось положительным моментом. Благополучие жителей растет, преступлений становится все меньше, бандитизм канул в Лету, все хорошо. Однако, в последние годы наметился обратный процесс – число сидельцев стало расти.

Так, в 2003 году в латвийских местах не столь отдаленных находилось более восьми тысяч осужденных. Затем буквально с каждым годом их число неуклонно снижалось вплоть до 2009 года, когда опять подросло до семи тысяч. Впрочем, если вспомнить, что 2009 год стал самым суровым временем финансового кризиса, в который страна провалилась в конце 2008 года, то все становится понятным.

Кризис миновал, и латвийские тюрьмы опять стали пустеть, достигнув в 2020 год цифры 3100. Да, чуть более трех тысяч зеков насчитывалось в том году в камерах. Но потом число заключенных стало потихоньку расти, дойдя по итогам 2024 года до 3500 человек. Рост, конечно, не такой большой, но тревожно то, что он постоянный. По прогнозам, в 2025 году число заключенных подрастет еще на сотню человек, достигнув цифры 3600. Так что мечтам о том, что со временем можно будет закрыть в Латвии все старые тюрьмы, оставив только одну, современную, похоже, не суждено сбыться.

Шпионы и насильники

Что же случилось в эти последние годы? По мнению экспертов, все больше людей отправляются в тюрьмы по делам, связанным с национальной безопасностью и семейным насилием. Шпионов стало больше, это заметили все. Но не только потому, что страной овладела шпиономания, признаки, которой, действительно имеются. И в реальности подобных дел стало больше – соседняя с Латвией страна уже даже и не пытается скрывать, что оказывает давление на соседние государства не совсем общепринятыми способами. Случаев саботажа и диверсий все больше, и многие из тех, кто это делал, потом оказываются на скамье подсудимых, а далее их путь обычно лежит в тюрьму.

Что касается семейного насилия, то после дикого случая в Екабпилсе в 2023 году, когда Леон Русиньш топором убил свою бывшую жену и мать двоих детей, отношение общества к этой теме резко изменилось. То, что раньше считалось приемлемым, или по крайней мере, на что было принято закрывать глаза (дескать, дело семейное), теперь стало в глазах населения недопустимым. Полиция теперь вынуждена более жестко реагировать на случаи семейного насилия, на которые раньше смотрела сквозь пальцы. В итоге имеем больше дел и больше осужденных.

В ноябре 2023 года Сейм ратифицировал Стамбульскую конвенцию и, вполне возможно, она тоже теперь влияет на действия властей в отношении борьбы с бытовым насилием.

Экономия на нарах

До конца 2008 года в стране действовали 15 тюрем. Но из-за финансового кризиса было решено их число сократить, одновременно уволив часть сотрудников этих заведений. В рамках этой консолидации были объединены тюрьма Матиса и Центральная тюрьма, в результате чего создана Рижская центральная тюрьма, а также объединены Гривская и Даугавпилсская тюрьмы, образовав Даугавгривскую тюрьму. Была также закрыта Парлиелупская тюрьма в Елгаве, её здания перешли в собственность самоуправления города Елгавы.

Относительно недавно была закрыта Шкиротавская тюрьма (в 2018 году эту территорию с постройками приобрела компания Grindeks). Потом ликвидировали Вецумниекскую тюрьму и последней была закрыта в 2019 году Брасская тюрьма в Риге.

Таким образом, с 2019 года в Латвии принимают заключенных Цесисское воспитательное учреждение для несовершеннолетних, Даугавгривская тюрьма в Даугавпилсе, Ильгюциемская тюрьма в Риге (единственная в стране женская), Елгавская тюрьма, Екабпилсская тюрьма, Лиепайская тюрьма, Олайнская тюрьма, Рижская центральная тюрьма и Валмиерская тюрьма.