В прошлую пятницу пограничники в Аугшдаугавском крае у границы с Беларусью обнаружили метеорологический воздушный шар с контрабандными сигаретами, сообщает Государственная пограничная охрана (ГПО), пишет ЛЕТА.

Проверяя информацию, полученную от местного жителя, пограничники совместно с сотрудниками Государственной полиции в волости Денес обнаружили обёрнутый в белую полиэтиленовую плёнку свёрток, прикреплённый к метеорологическому шару. При осмотре упаковки было установлено, что в ней находятся 28 760 сигарет "Queen Super Slims" с белорусскими акцизными марками.

Государственная полиция начала уголовный процесс.

В прошлую субботу также Литва сообщила о 25 метеозондах, нарушивших её воздушное пространство со стороны Беларуси, которые обычно используют контрабандисты. Из-за замеченного возле аэропорта Вильнюса воздушного шара работа аэропорта была временно приостановлена.

Ранее уже сообщалось, что контрабандисты использовали подобный метод перемещения сигарет. Например, в мае в Лудзенском крае пограничники зафиксировали воздушный шар с контрабандными сигаретами.