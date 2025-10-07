Кабинет министров сегодня одобрил для подачи в Сейм законопроект «О внесении изменений в Закон о декларировании места жительства», сообщили bb.lv в МВД Латвии.

Разработка законопроекта связана с инициативой граждан Латвии «Декларирование по месту жительства — только с разрешения владельца», начатой 14 февраля 2023 года на портале ManaBalss.lv. Эта инициатива была основана на случаях, когда в недвижимом имуществе регистрировались лица без какого-либо законного основания.

Чтобы сократить количество таких случаев, законопроект предусматривает, что при использовании электронной услуги по декларированию места жительства система автоматически проверит, не была ли в течение последних трёх лет у лица аннулирована декларация за предоставление ложных сведений.

Если такая ситуация будет выявлена, система уведомит лицо, что декларирование возможно только лично — при обращении в учреждение и предъявлении документов, подтверждающих законное основание для регистрации.

Установленный трёхлетний срок служит как превентивной, так и мотивирующей мерой, побуждающей граждан действовать добросовестно при декларировании. Министерство внутренних дел подчёркивает, что этот срок достаточен, чтобы человек осознал последствия своих предыдущих действий и впредь избегал предоставления ложной информации.

Кроме того, поправки предусматривают, что Управление по делам гражданства и миграции будет информировать владельца недвижимости о лицах, зарегистрировавших место жительства в его собственности. Информация будет направляться на официальный электронный адрес владельца (если он активирован) и содержать имя, фамилию зарегистрированного лица и адрес недвижимости. Такая процедура позволит владельцам своевременно реагировать, если кто-то зарегистрировался в их собственности без законного основания.