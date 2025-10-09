Baltijas balss logotype
Кубнец проник в Латвию из России через дыру в заборе 5 416

ЧП и криминал
Дата публикации: 09.10.2025
LETA
Изображение к статье: Кубнец проник в Латвию из России через дыру в заборе

В среду пограничники задержали гражданина Кубы, который незаконно пересек государственную границу со стороны России, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной пограничной охране.

Во время осмотра места происшествия в Жигурской волости были обнаружены остатки нижней части пограничного забора.

В отношении кубинца возбуждено уголовное дело за умышленное незаконное пересечение государственной границы.

Это уже второй случай за неделю незаконного пересечения государственной границы с российской стороны. Уже сообщалось, что во вторник в Лудзенском крае пограничниками был задержан гражданин России. В этом случае также был поврежден забор.

#граница #нелегалы
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(5)
  • пк
    полосатый конь
    10-го октября

    Поражает воображение как простые кусачки, купленные за 3 евро победили Великий Латышский Забор, построенный за сотни миллионов ! Кто бы мог догадаться...

    1
    0
  • Мп
    Мимо проходил
    9-го октября

    А "кубнец" - это кто?! :)

    17
    2
  • 010725
    010725
    Мимо проходил
    9-го октября

    кубинский кузнец.

    5
    1
  • ИС
    Иннокентий Сидоров
    Мимо проходил
    9-го октября

    Хватит умничать и пытаться тут из себя строить непонятно кого. Вы прекрасно понимаете, что это опечатка, но вы.... ся все равно нужно было.

    1
    6
  • ЖМФ
    Жан-Марко Фердыщенко
    Мимо проходил
    10-го октября

    Это кубанец, кубанский казак, с усами такой.

    2
    0
Читать все комментарии

