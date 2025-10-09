В среду пограничники задержали гражданина Кубы, который незаконно пересек государственную границу со стороны России, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной пограничной охране.

Во время осмотра места происшествия в Жигурской волости были обнаружены остатки нижней части пограничного забора.

В отношении кубинца возбуждено уголовное дело за умышленное незаконное пересечение государственной границы.

Это уже второй случай за неделю незаконного пересечения государственной границы с российской стороны. Уже сообщалось, что во вторник в Лудзенском крае пограничниками был задержан гражданин России. В этом случае также был поврежден забор.