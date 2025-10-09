Baltijas balss logotype
Полиция и погранохрана смогут использовать глушилки. Пока - для борьбы с дронами

ЧП и криминал
Дата публикации: 09.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Полиция и погранохрана смогут использовать глушилки. Пока - для борьбы с дронами
ФОТО: Unsplash.com

Полиция и Государственная пограничная охрана (ГПО) смогут использовать глушилки сигналов для борьбы с незаконными дронами — это предусмотрено поправками к Закону об электронных коммуникациях, которые переданы на рассмотрение парламентских комиссий, пишет ЛЕТА.

Поправки дадут Государственной полиции и ГПО право в чрезвычайных и неотложных ситуациях, когда под угрозой оказывается общественный порядок, безопасность, критическая и публичная инфраструктура, временно применять специальные радиосредства для подавления нежелательной радиосвязи.

В настоящее время ни у Государственной полиции, ни у ГПО нет законных полномочий применять специальные радиосредства — глушилки сигналов дронов — для принудительной посадки, уничтожения или нейтрализации беспилотников. Такие права имеются только у органов госбезопасности и Национальных вооружённых сил.

На практике Государственная полиция обычно обращается за поддержкой к Военной полиции, опираясь на заключённое соглашение о сотрудничестве в сфере управления беспилотными летательными аппаратами, чтобы обеспечить общественный порядок и безопасность на массовых мероприятиях, во время оперативных действий, сопровождения автоколонн при визитах высокопоставленных должностных лиц Латвии и зарубежных государств, а также в других случаях для предотвращения полётов дронов, представляющих угрозу.

С учётом того, что подобные мероприятия нередко продолжаются длительное время, а Государственная полиция не может самостоятельно использовать оборудование для противодействия беспилотникам, находящееся в распоряжении Военной полиции, это может повлиять на своевременное выполнение Военной полицией своих служебных обязанностей.

Министерство внутренних дел (МВД) указывает, что за последние годы технологии беспилотных летательных аппаратов стремительно развиваются, способствуя их использованию как в государственном, так и в частном секторе, включая противоправные цели.

Государственная полиция в повседневной работе осуществляет мониторинг полётов беспилотников с помощью технических средств — приёмных устройств, позволяющих фиксировать маршруты полёта и местоположение операторов. Например, с 2022 года до настоящего времени зафиксировано более 2100 нарушений, связанных с использованием беспилотников. Более половины из них зафиксировала полиция, а около 10% нарушений считаются особо грубыми и представляющими угрозу для общественного пространства.

При выявлении беспилотника в запрещённой воздушной зоне или рядом с объектами критической инфраструктуры, как правило, невозможно установить, был ли полёт злонамеренным, вызван невнимательностью, ошибкой пилота или незнанием ограничений. Учитывая геополитическую ситуацию, правоохранительные органы считают такие полёты потенциально угрожающими, отмечает МВД.

#полиция #дроны
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
