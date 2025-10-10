Baltijas balss logotype
Без объявления войны: зачем 75 лет назад США расстреляли мирный советский аэродром

ЧП и криминал
Дата публикации: 10.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: F-80 Shooting Star широко применялись на начальном этапе войны в Корее.

F-80 Shooting Star широко применялись на начальном этапе войны в Корее.

Президент Трумэн давил на Москву в связи с Корейской войной.

«Гибридная война» – явление для военной науки хорошо изученное. Все ее сценарии и методы истории хорошо известны. Моделей поведения атакующей стороны при проведении гибридной операции, собственно, всего две, и обе нам хорошо знакомы. Первая – после атаки все отрицать, говорить, что «ЭтоНеМы» и «НасТамНет». Вторая – сразу признать вину и принести извинения. Так тоже бывает.

8 октября 1950 года советский военный аэродром, располагавшийся около села Сухая Речка в 150 км от Владивостока, подвергся воздушной атаке, в которой приняли участие два истребителя ВВС США Shooting Star. В результате налёта ударная группа советской авиации на аэродроме была уничтожена – 7 самолетов повреждены, один полностью сгорел. Интересно, что в Сухой Речке базировались самолеты Bell P-63 Kingcobra, совсем недавно полученные СССР от США по ленд-лизу. Системы ПВО проспали атаку, в воздух не успел подняться ни один самолет. Корейская война уже шла, и участие советской авиации на стороне КНДР для США не было секретом. Авиационная атака, которую провели всего лишь два летчика - Олтон Квонбек и Аллен Дифендорф, была знаком предупреждения и политическим сигналом – «мы вас видим». Был ли этот инцидент нарушением «красных линий»? Конечно, да.

Генерал авиации Георгий Лобов, командовавший авиацией на Дальнем Востоке, отправил в Москву рапорт, содержание которого по договоренности с правительством США засекречено до сих пор. Известно лишь, что 8 октября 1950-го года он привел все подчиненные ему авиачасти в полную боевую готовность, объявив удар по аэродрому «Сухая Речка» началом Третьей мировой войны. Кремль промолчал. Ответа на атаку не последовало. Третьей мировой не случилось.

Спустя 11 дней президент США Гарри Трумэн выступил с обращением, в котором признал вину, извинился, предложил компенсацию «любого ущерба, нанесенного советской собственности», и сообщил, что Олтон Квонбек и Аллен Дифендорф отданы под трибунал. Была названа причина атаки: красные звезды на бортах советских самолетов летчики якобы перепутали с военной разметкой северокорейских ВВС. В Москве сигнал поняли, гибридная атака завершилась извинением Вашингтона. Миру в тот день очень повезло. Но не всем.

Военных летчиков ВВС США трибунал признал невиновными, оба вскоре пошли на повышение. Москва заявила, что при атаке на аэродром никто из советских граждан не пострадал. И только недалеко от села Сухая Речка появилось захоронение №106 - «безымянная братская могила советских летчиков, погибших при отражении атаки американских бомбардировщиков в 1950 году».

От войны «гибридной» до настоящей – один неверный поступок, один выстрел, один удар. Важно это помнить и понимать.

(1)
  • A
    Aleks
    10-го октября

    А что так далеко ходить?Подлодку,,Курск,,затопили американцы,но Путин сглотнул как в свое время сглотнул президент США,когда Израиль разбомбил американский крейсер,,Либерти,, Жириновский же возмущался-Вы за 700 тыс. Долларов продали память русских моряков.👽🔯😈

    2
    1

