С 10 декабря 2024 года, когда вступили в силу поправки к закону, полиция возбудила 74 дела об административных нарушениях за сексуальные домогательства, то есть нежелательные физические, устные или письменные действия сексуального характера, которые унижают достоинство человека и создают запугивающую, враждебную, унизительную или оскорбительную обстановку.

Как отмечает полиция, характер нарушений разный. Например, в августе этого года мужчина сексуально домогался потерпевшей, подойдя к ней сзади и касаясь ее интимных мест. Также был случай, когда мужчина домогался жертвы в магазине, трогая рукой ее ягодицы.

Полиция также получила информацию о случаях домогательств в виртуальной среде. Например, мужчина разместил имя, возраст и номер телефона женщины на сайте интимных объявлений, в результате чего женщина получала интимные сообщения и просьбы сфотографироваться от неизвестных мужчин. Также был случай, когда потерпевшая получила на свою рабочую электронную почту фотографии пениса, отправленные пьяным мужчиной.

По этим и другим делам - всего 41 - были наложены штрафы в размере от 10 до 700 евро. Все оштрафованные - мужчины.

Среди случаев, выявленных полицией, есть и несовершеннолетние, которые как совершили, так и стали жертвами подобных действий.