Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Потрогал за ягодицы? Отправил фото пениса? Штраф до 700 евро - новый закон в Латвии 3 2449

ЧП и криминал
Дата публикации: 10.10.2025
LETA
Изображение к статье: Потрогал за ягодицы? Отправил фото пениса? Штраф до 700 евро - новый закон в Латвии

С момента введения административной ответственности за сексуальные домогательства Государственная полиция наказала десятки мужчин, сообщили в полиции.

С 10 декабря 2024 года, когда вступили в силу поправки к закону, полиция возбудила 74 дела об административных нарушениях за сексуальные домогательства, то есть нежелательные физические, устные или письменные действия сексуального характера, которые унижают достоинство человека и создают запугивающую, враждебную, унизительную или оскорбительную обстановку.

Как отмечает полиция, характер нарушений разный. Например, в августе этого года мужчина сексуально домогался потерпевшей, подойдя к ней сзади и касаясь ее интимных мест. Также был случай, когда мужчина домогался жертвы в магазине, трогая рукой ее ягодицы.

Полиция также получила информацию о случаях домогательств в виртуальной среде. Например, мужчина разместил имя, возраст и номер телефона женщины на сайте интимных объявлений, в результате чего женщина получала интимные сообщения и просьбы сфотографироваться от неизвестных мужчин. Также был случай, когда потерпевшая получила на свою рабочую электронную почту фотографии пениса, отправленные пьяным мужчиной.

По этим и другим делам - всего 41 - были наложены штрафы в размере от 10 до 700 евро. Все оштрафованные - мужчины.

Среди случаев, выявленных полицией, есть и несовершеннолетние, которые как совершили, так и стали жертвами подобных действий.

Читайте нас также:
#полиция #домогательства
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
6
3
1
2
2
1

Оставить комментарий

(3)
  • lo gos
    lo gos
    10-го октября

    Да тут просто создан специальный отдел полиции, который зарабатывает на этих штрафах.Они специально провоцируют, добродушных мужиков в сетях, зарабатывают на этом свои там 400 евро или 500

    14
    3
  • З
    Злой
    10-го октября

    А что, женскому полу совсем не хочется?

    30
    18
  • Мп
    Мимо проходил
    10-го октября

    Ну сейчас начнется: самые страшные бабы начнут тереться задницами об мужиков и требовать денег. В общественном транспорте - место заработка!

    67
    9
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Концерт отменен, а что с деньгами? Рижского меломана каждый обидеть может
Изображение к статье: Концерт отменен, а что с деньгами? Рижского меломана каждый обидеть может
«Внутри я мёртв»: фермер винит власти в расстреле трех его псов. Служба спасения животных: «Это урок для всех владельцев»
Изображение к статье: «Внутри я мёртв»: фермер винит власти в расстреле трех его псов. Служба спасения животных: «Это урок для всех владельцев»
В пятницу в ДТП в Латвии пострадали 16 человек
Изображение к статье: В пятницу в ДТП в Латвии пострадали 16 человек
Архитектора, задолжавшего 3 000 000 USD, на глазах дочери убил бизнесмен-банкрот
Изображение к статье: Статусный зодчий погиб за миллионы. Иконка видео
Изображение к статье: Молодой ученый отправится на долгие годы в места заключения. Иконка видео
Физик-ядерщик получил 18 лет заключения за перечисление 12 евро Русскому добровольческому корпусу 1 1423
Изображение к статье: Из-за утечки газа в Риге эвакуированы дети из детского сада «Madariņa»
Из-за утечки газа в Риге эвакуированы дети из детского сада «Madariņa» 1 372
Изображение к статье: В Тукумсе пожилая женщина оказалась зажатой под корпусом автомобиля
В Тукумсе пожилая женщина оказалась зажатой под корпусом автомобиля 1206
Изображение к статье: Национальный лидер закручивает гайки.
В Турции схватили звезд шоу-бизнеса по делу о наркотиках 505

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: СГД заморозила капитал и залоги «Рижского электромашиностроительного завода»
Бизнес
СГД заморозила капитал и залоги «Рижского электромашиностроительного завода» 37
Изображение к статье: Новак Джокович сенсационно проиграл 204-й ракетке мира Валантену Вашеро в полуфинале «Мастерса» в Шанхае
Спорт
Новак Джокович сенсационно проиграл 204-й ракетке мира Валантену Вашеро в полуфинале «Мастерса» в Шанхае 14
Изображение к статье: Неймар может присоединиться к «Интер Майами»
Спорт
Неймар может присоединиться к «Интер Майами» 14
Изображение к статье: 4 признака женщины, которой удастся построить счастливый брак
Люблю!
4 признака женщины, которой удастся построить счастливый брак 80
Изображение к статье: Концерт отменен, а что с деньгами? Рижского меломана каждый обидеть может
ЧП и криминал
Концерт отменен, а что с деньгами? Рижского меломана каждый обидеть может 78
Изображение к статье: x.com/CinC_AFU
В мире
Эффективность украинской ПВО составляет 74% - Сырский 60
Изображение к статье: СГД заморозила капитал и залоги «Рижского электромашиностроительного завода»
Бизнес
СГД заморозила капитал и залоги «Рижского электромашиностроительного завода» 37
Изображение к статье: Новак Джокович сенсационно проиграл 204-й ракетке мира Валантену Вашеро в полуфинале «Мастерса» в Шанхае
Спорт
Новак Джокович сенсационно проиграл 204-й ракетке мира Валантену Вашеро в полуфинале «Мастерса» в Шанхае 14
Изображение к статье: Неймар может присоединиться к «Интер Майами»
Спорт
Неймар может присоединиться к «Интер Майами» 14

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео