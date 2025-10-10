Сегодня в 13:00 Рижский городской суд продолжит рассмотрение уголовного дела, в котором лицо, находясь в месте лишения свободы и отбывая наказание, создало и возглавило организованную вооруженную группу или банду с целью совершения тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе против жизни и здоровья людей, свидетельствует информация в судебном календаре.

В уголовном процессе в целом обвиняются восемь человек. В распоряжении банды было не менее одного огнестрельного оружия, а также кастеты.

Согласно общедоступной информации, по делу обвиняются Райвис Янсонс, Робертс Давидовс-Сташс, Олег Тарасенко, Эрикс Кламанис, Эвита Дишлере, а также Данил Соболев, Владимир Ефремков и Линда Эйзане.

Прокуратура сообщила агентству LETA, что члены банды совершили несколько преступных деяний, в том числе напали на мужчину с целью причинить ему тяжкие телесные повреждения. Хотя им не удалось реализовать свой замысел и нанести желаемый ущерб здоровью, поскольку во время совершения преступления нападавших спугнули, в результате нападения пострадавший получил травмы.

Члены банды также предприняли попытку дестабилизировать ситуацию в тюрьме, умышленно подожгли автомобиль у места заключения.

Лидер банды также обвиняется в угрозах убийства двух человек. Учитывая личность обвиняемого, угрозы были восприняты всерьез, и были основания опасаться, что эти угрозы могут быть выполнены.

Последний раз обвинение в бандитизме было предъявлено лицам за преступление, совершенное в 2009 году.