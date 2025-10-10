В четверг несколько прохожих стали свидетелями аварии, когда пожилая дама попыталась быстро перебежать дорогу в тот момент, когда движение на улице было оживлённым. Один из водителей не заметил женщину и наехал на неё, однако, к счастью, тяжёлых травм она не получила.

По предварительным данным, водитель микроавтобуса решил повернуть налево, чтобы выехать с второстепенной дороги на улицу Паста. «Мужчина начал движение, а женщина в тот момент резко повернула и буквально за секунду побежала через дорогу. Он не успел среагировать», — рассказал очевидец происшествия.

После наезда машина еще немного протащила пострадавшую вперёд. Очевидцы отмечают, что водитель сразу выскочил из салона и пытался помочь женщине выбраться, но без помощи спасателей это было невозможно, сообщает «Degpunktā».

Местные жители признают, что на этом участке дороги часто происходят опасные ситуации, поскольку рядом расположены жилые дома и магазины, а до ближайшего пешеходного перехода — несколько сотен метров.

Пострадавшую доставили в больницу. Она находилась в сознании, могла говорить и двигаться, поэтому, по предварительным данным, её жизни ничто не угрожает.