В стране можно получить до 5 лет за марихуану.

В рамках операции по борьбе с поощрением и контрабандой наркотиков в Турции были задержаны несколько популярных артистов. Об этом сообщает местный телеканал Halk TV.

В рамках операции были задержаны певицы Хадисе, Симге Сагын, блогеры Дилан Полат, Энгин Полат, актриса Демет Эвгар и актер Кубилай Ака.

Операция проходит в рамках расследования, начатого Стамбульской прокуратурой по делу «об употреблении наркотиков или стимуляторов». По распоряжению следователей у задержанных будут взяты образцы крови для экспертизы.

Отдельно уточняется, что певица Ирем Дериджи была задержана у себя дома в районе Шишли по обвинению в пропаганде употребления наркотиков. Её адвокат Айшегюль Мермер заявила, что защита сотрудничает со следствием: «Мы прибыли в полицию, чтобы дать показания. Пока нам не предоставили официальной информации по существу дела. Общественность будет проинформирована по мере прояснения ситуации».

В отличие от некоторых стран ЕС, в Турции довольно строгая наркополитика, где даже нелегальные хранение наркотиков, включая каннабис/марихуана, считается уголовно наказуемым деянием. В Турции почти все наркотики считаются незаконными, и нет законодательства, разрешающего медицинское использование любых нефармацевтических препаратов. Основное законодательство и положения, касающиеся незаконных наркотиков, изложены в Уголовный кодекс Турции № 5237 (TPC), и хотя закон делает различие между незаконным оборотом наркотиков (статья 188), разрешением продажи наркотиков (статья 190) и хранение наркотиков для личного пользования (ст. 191), все три считаются преступлениями и считаются наказуемыми деяниями.

В соответствии с пунктом 1 этой статьи 191 любое лицо, приобретающее, принимающее или хранящее незаконные наркотики для личного употребления, наказывается лишением свободы на срок от 2 до 5 лет. Здесь важно отметить, что это положение также применимо к хранению каннабиса/марихуаны или других подобных наркотиков растительного происхождения.

Один из наиболее распространенных аргументов против такого сурового наказания, особенно со стороны иностранцев, заключается в том, что иностранцы, посещающие Турцию, не знают, что их действия представляют собой преступления, особенно за хранение наркотиков, и поэтому должны быть освобождены от этих положений. Хотя это наказание кажется суровым, особенно по сравнению с положениями, применимыми в Европе и Соединенных Штатах, тем не менее это применимый закон в Турции, и заявление о том, что правонарушитель не знал закона и, следовательно, не имел намерения совершить преступление, не является адекватная защита в такой ситуации.