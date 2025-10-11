Расстрелянный в собственном доме архитектор Александр Супоницкий был должен убийце около 3 миллионов долларов — во всяком случае, так считал сам стрелок.

Бывший вице-президент обанкротившегося «Петростроя» Константин Козырев (на фотографии) две недели назад поселился рядом со своей жертвой в ЖК «Царская Столица»: мужчина за 2500 рублей в сутки арендовал квартиру этажом ниже места проживания семьи архитектора. С собой он взял зарегистрированный карабин «Вепрь».

Утром расстрелянный Супоницкий, как обычно, должен был отвести дочку в школу — в назначенное время убийца поджидал его у лифта. После случившегося Козырев написал своей супруге, что не мог поступить по-другому, извинился и предупредил, что придут с обыском. Устроил пожар в арендной квартире и свел счеты с жизнью.

Расстрелянный архитектор проектировал загородный дом для своего убийцы — мужчины были знакомы более 15 лет.

По данным «Базы», фирма Александра Супоницкого проектировала дом бывшего топ-менеджера строительного холдинга Константина Козырева в Курортном районе Петербурга. В этот период между мужчинами завязались знакомство и финансовые отношения. Несмотря на внушительный карьерный бэкграунд, к 2025 году оба испытывали потребность в деньгах — в семье архитектора 4 ребёнка, есть совершеннолетние дети от первого брака, проживающие в Израиле. У жены-модели небольшие по площади объекты недвижимости и трёхкомнатная квартира в ЖК «Царская Столица». Чтобы погасить ипотеку по ней, Супоницкий влез в долги. По нашей информации, значимого имущества у убитого не числилось. Сегодня архитектор должен был вести всех детей в детсад и школу, но большая часть заболела, и Александр повёл в школу только 10-летнюю дочь — на её глазах произошло убийство папы.

Стрелок Козырев после череды уголовных дел и судов сильно просел в бюджете. Мужчина развёлся с женой, но они продолжали жить вместе и воспитывать детей. Уголовное преследование по мошенничеству бывшего топ-менеджера прекратилось только в феврале этого года.