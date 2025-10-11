Сотрудницу «Swedbank» обвиняют в махинациях с деньгами клиентов, длившихся на протяжении 17 лет. Как выяснило Латвийское телевидение, она руководила отделениями по обслуживанию клиентов в Огре и Бауске. В «Swedbank» подчёркивают, что клиентам не следует беспокоиться, так как после обнаружения хищений банк сам сообщил в полицию и уже внедрил меры, исключающие повторение подобных случаев, сообщает LTV.

На прошлой неделе прокуратура передала в Земгальский районный суд уголовное дело, в рамках которого обвинения были предъявлены, по информации LTV, сотруднице «Swedbank» Ларисе Бобровой. Её обвиняют в незаконных действиях с деньгами клиентов в крупном объёме, а также в подделке документов в корыстных целях. Боброва ранее была руководителем филиалов по обслуживанию клиентов в Огре и Бауске.

«Как руководитель филиала она имела доступ к определённым операциям и пыталась показать "суперсервис", говоря клиентам: "Я сделаю за вас, только скажите, что нужно"», — объяснил представитель «Swedbank» Янис Кропс.

По версии обвинения, начиная с 2003 года на протяжении 17 лет сотрудница без ведома клиентов оформляла от их имени договоры на дистанционные банковские услуги, заказывала новые кодовые карты, калькуляторы и платёжные карты, расторгала договоры вкладов и депозитов, оформляла кредитные договоры и незаконно переводила клиентские средства.

Чтобы скрыть незаконные действия, часть средств она направляла на покрытие обязательств перед другими клиентами.

«Человек просто крал крошки, складывал их где-то и всё время перекладывал эти "карты", надеясь, что её не поймают. Если оглянуться назад — дело не в годах, а в том, что, собирая эти крошки, человек надеялся получить выгоду», — добавил Кропс.

По данным следствия, она использовала платёжные средства 19 человек. Общий ущерб составляет более 203 000 евро.

Нарушения выявил сам банк, обратив внимание на неактивных в интернете клиентов — в основном пенсионеров, не пользующихся интернет-банком.

«Мы улучшили мониторинг именно по таким клиентам и таким образом выявили эти случаи», — рассказал представитель банка.

В полицию дело было передано пять лет назад. «Честно говоря, мы были заинтересованы, чтобы полиция как можно быстрее передала дело в суд. Как бы странно это ни звучало, но на данный момент пострадавшей стороной являемся мы, как банк, ведь именно мы компенсируем клиентам их потери», — отметил Кропс.

После этого случая банк внедрил так называемый «принцип четырёх глаз» — документы теперь проверяют централизованно несколько сотрудников.

«Банки безопасны, и хранить в них деньги надёжно. То, что раз в десятилетие может произойти подобный случай, — к сожалению, неизбежно. От мошенников, от людей с умыслом совершить преступление, сегодня не застрахован никто, и это может случиться в любой организации», — заявила заместитель президента Банка Латвии Санта Пургайле.

Слушания по уголовному делу начнутся после Нового года.