Физик-ядерщик получил 18 лет заключения за перечисление 12 евро Русскому добровольческому корпусу 1 1423

ЧП и криминал
Дата публикации: 11.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Молодой ученый отправится на долгие годы в места заключения.

Молодой ученый отправится на долгие годы в места заключения.

Сам арестант просил у суда снисхождения.

Вступил в законную силу приговор 2-го Западного окружного военного суда, вынесенный российскому физику-ядерщику Руслану Шадиеву. Его обвиняли в государственной измене и содействии террористической деятельности (статьи 275 и 205.1 Уголовного кодекса РФ).

Как сообщает издание «КоммерсантЪ», Шадиева приговорили к наказанию в виде лишения свободы на срок 18 лет. Первые четыре года из них он должен отбывать в тюрьме, а оставшиеся 14 лет — в исправительной колонии строгого режима. Защита осуждённого намерена обжаловать приговор в военной коллегии Верховного суда РФ.

Суд и следствие установили, что в 2023 году фигурант, который тогда работал инженером-исследователем 1-й категории в Российском федеральном ядерном центре в Сарове Нижегородской области, перечислил со своего криптокошелька 1,2 тысячи рублей (около 12 евро) «Русскому добровольческому корпусу» и «легиону «Свобода России» (обе организации признаны в России террористическими и запрещены). Кроме того, часть денег из этой суммы была перечислена проекту «Идите лесом» (в 2025 году признан иностранным агентом), который помогал уклоняться от объявленной в России частичной мобилизации.

Сам осуждённый просил у суда снисхождения. Он утверждал, что совершил глупость, не знал о том, что указанные организации считаются на территории РФ террористическими. По словам Шадиева, он считал, что помогает людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

Чтобы загладить вину, его родственники продали свое имущество и перечислили несколько миллионов рублей на поддержку специальной военной операции России на Украине. Однако апелляционная инстанция оставила приговор в силе.

В августе за государственную измену к 15 годам заключения был приговорён бывший сотрудник компании «Яндекс» Сергей Ирин. В феврале 2022 года он перевел 500 долларов на счет украинского фонда «Вернись живым» (признан в России нежелательной организацией), который помогает вооружённым силам Украины.

#суд
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • Е
    Ехидный
    11-го октября

    закон суров , но это закон !!!детские отмазки физика- ядерщика типа "я не знал" - смех да и только !!!во время ВОВ преевел бы рубль на нужды СС ,то и судить бы не стали - грохнули на месте !!!

    12
    3

