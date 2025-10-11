Вступил в законную силу приговор 2-го Западного окружного военного суда, вынесенный российскому физику-ядерщику Руслану Шадиеву. Его обвиняли в государственной измене и содействии террористической деятельности (статьи 275 и 205.1 Уголовного кодекса РФ).

Как сообщает издание «КоммерсантЪ», Шадиева приговорили к наказанию в виде лишения свободы на срок 18 лет. Первые четыре года из них он должен отбывать в тюрьме, а оставшиеся 14 лет — в исправительной колонии строгого режима. Защита осуждённого намерена обжаловать приговор в военной коллегии Верховного суда РФ.

Суд и следствие установили, что в 2023 году фигурант, который тогда работал инженером-исследователем 1-й категории в Российском федеральном ядерном центре в Сарове Нижегородской области, перечислил со своего криптокошелька 1,2 тысячи рублей (около 12 евро) «Русскому добровольческому корпусу» и «легиону «Свобода России» (обе организации признаны в России террористическими и запрещены). Кроме того, часть денег из этой суммы была перечислена проекту «Идите лесом» (в 2025 году признан иностранным агентом), который помогал уклоняться от объявленной в России частичной мобилизации.

Сам осуждённый просил у суда снисхождения. Он утверждал, что совершил глупость, не знал о том, что указанные организации считаются на территории РФ террористическими. По словам Шадиева, он считал, что помогает людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

Чтобы загладить вину, его родственники продали свое имущество и перечислили несколько миллионов рублей на поддержку специальной военной операции России на Украине. Однако апелляционная инстанция оставила приговор в силе.

В августе за государственную измену к 15 годам заключения был приговорён бывший сотрудник компании «Яндекс» Сергей Ирин. В феврале 2022 года он перевел 500 долларов на счет украинского фонда «Вернись живым» (признан в России нежелательной организацией), который помогает вооружённым силам Украины.