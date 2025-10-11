Трагедию пережил владелец бренда Modra olas, фермер из Бауского края Модрис Коновалов, который в Instagram сообщил, что были застрелены все его три собаки — Бора (4 года), Бруно (9 месяцев) и ЧипиЛипи (4 месяца). Модрис ищет юриста, хорошо разбирающегося в законах о защите животных, пишет TV3.

Модрис Коновалов рассказал в Instagram, что все три его собаки были застрелены. «Я в курсе, что они куда-то убежали, – сказал Модрис, направляясь в Бауский участок полиции, чтобы выяснить, почему это произошло.

«Мне нужен юрист, который хорошо разбирается в вопросах, связанных с животными и законом, потому что, на мой взгляд, сначала вызывают ловцов собак, считывают чипы, связываются с хозяином, и только потом решают, что делать дальше. А не так, чтобы вызывали охотников, не согласовав, по-моему, с полицией, и просто их расстреляли», – рассказал Модрис, недоумевая, почему ему никто не может ничего объяснить.

«Боры, Бруно и ЧипиЛипи больше нет с нами. Я отвёз собак на экспертизу. Пока другой информации не могу дать. Внутри я мёртв», – написал он.

Модрис Коновалов также сообщил: «Мой мир сегодня окончательно рухнул. Бора – 4 года, Бруно – 9 месяцев, ЧипиЛипи – 4 месяца. Без разрешения юриста больше ничего публиковать не могу. Прошу зажечь для них свечи, чтобы их душам там, наверху, было светло».

«Я знаю – Свет победит! Мои три огонька, пусть вам там наверху будет легко… Я пережил бесчисленные приступы паники, истерики и желание исчезнуть… Спасибо всем за поддержку, к сожалению, я не в состоянии адекватно кому-то отвечать. Буду держать вас в курсе, но пока исчезаю из соцсетей».

«Я вас люблю! Простите меня… Спасибо каждому, кто поделился этой историей в соцсетях! О таком нельзя молчать! Есть законы, и их нужно соблюдать или менять! Зачем собакам нужны чипы, если их можно расстрелять, даже не проверив? Просто расстрелять! Щенок ЧипиЛипи четырёх месяцев напал на человека? Вы серьёзно??? Мои собаки любили людей! Ко мне приезжают гости, и многие знают моих собак – и лично, и через экран!»

Полиция продолжает выяснять обстоятельства

Портал tv3.lv связался с Государственной полицией (ГП), где сообщили, что в связи со случаем в Баускском крае, где были застрелены три собаки, принято решение о начале уголовного процесса по главе 20 Уголовного закона – о преступлениях против общественной безопасности и порядка. Полиция продолжает выяснять обстоятельства произошедшего.

В ГП уточнили, что на место происшествия первоначально прибыла муниципальная полиция: «По имеющейся у нас информации, в связи с нападением на косулю Бауская муниципальная полиция начала административное производство».

Служба спасения животных указала на причину

Ранее Служба спасения животных сообщила в сети Facebook, какие известны факты: "Три собаки загрызли косулю на чужом дворе, дрались между собой, рвали друг друга. Владельцы участка попытались выйти во двор — собаки напали на человека, который, к счастью, успел укрыться в помещении. Подойти к собакам было невозможно. Это жёсткий урок для владельцев собак — право на жизнь и безопасность принадлежит не только их собакам. Был убит дикий лесной зверь, было совершено нападение на человека.

НЕ ПОЗВОЛЯЙТЕ СВОИМ СОБАКАМ БРОДЯЖНИЧАТЬ.

Если бы человек не успел спастись от собачьих зубов, возможно, ситуация была бы ещё хуже. Собаки, охотясь стаей, ведут себя совершенно иначе. В любом случае, Государственная полиция найдёт общее решение".

Уже сегодня Служба опубликовала еще один комментарий о произошедшем 10 октября в Брунаваской волости:

"Мы получаем упрёки от людей за то, что собаки были убиты. Возмущение понятно, но во имя правды всё же хотим пояснить следующее:

Служба спасения животных получила вызов в 13:24, в котором объяснялось, что на подворье дома в Брунаваской волости находятся три агрессивные собаки. Нам также прислали фото, на котором видно, как собаки охраняют разорванное животное (его вид определить невозможно, так как полицейские не могут подойти — собаки нападают). На хозяев дома тоже было совершено нападение.

Немедленно мы разместили объявление с надеждой, что владелец собак придёт их забрать. Параллельно мы опрашивали местных жителей. К сожалению, установить владельца собак нам удалось почти одновременно с полицейскими, которые считали чипы уже с мёртвых собак. Лишь после этого, в 16:10, наша бригада прибыла на место происшествия. К сожалению, нас уже не ждали.

Кто стрелял, как именно это произошло и по каким причинам — на эти вопросы должны ответить те, кто был на месте. Этим, безусловно, займётся полиция.

НО мы призываем задуматься о двух крайне серьёзных вещах:

Имеет ли жизнь косули такую же ценность, как и жизнь собаки? Или всё же меньшую? У косули НЕТ шансов спастись от стаи собак. Это жестокая охота, которая всегда заканчивается смертью дикого животного. Когда собаки выходят «на охоту», они чрезвычайно сосредоточены на своей цели. И то, что час назад ваша собака лежала на диване и лизала вам руку, совсем не значит, что сейчас она не может убить косулю и с жадностью терзать её. Это называется охотничьим инстинктом, который присущ хищникам, к которым относятся и собаки.

Когда наконец владельцы собак начнут нести ответственность за своих питомцев? Почему не обеспечивается, чтобы собаки НЕ МОГЛИ бродить свободно? Ответственному владельцу собаки невозможно даже представить, чтобы его четырёхмесячный щенок бродил по лесу. Простите, но это абсолютно НЕНОРМАЛЬНО.

Если бы владелец этих собак исполнил свои обязанности и обеспечил безопасность своих животных, то косуля осталась бы жива — и собаки тоже...

Но, как сказали нам местные жители — тут у всех собаки бродят сами по себе... Вот и последствия.

НЕ ПУСКАЙ СВОЮ СОБАКУ БРОДИТЬ! НИКОГДА!"