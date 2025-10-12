Baltijas balss logotype
Капибары выиграли суд над людьми в Аргентине 0 318

ЧП и криминал
Дата публикации: 12.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Пасутся тучные стада.

Пасутся тучные стада.

Юстиция пошла на поводу у крупнейших грызунов планеты.

Что случилось: в элитном поселке Nordelta на севере от Буэнос-Айреса расплодились капибары. Они гуляют по улицам, заходят на участки, попадают под машины. Не всем местным это нравится, и администрация разработала план-капкан по декапибаризации террритории.

В частности, в него входили принудительная химическая кастрация капибар и загон их в специальную резервацию ("коридор").

Что касается первой части, утверждается, что вакцина действует "всего лишь год" - типа такая типично аргентинская временная мера: "год, а там, после выборов, посмотрим"?! А вот "ограждение" капибар предполагало строительство электрических заборов, забивание свай в пойме реки и прочее.

558870407_122123199332974575_9205265567166597926_n.jpg

В итоге, суд постановил все отменить. Кастрацию - отставить, стройку - прекратить! Говорят, права капибар ущемлены и не по-человечески все это.

Интересы капибар в суде представлял реальный прямоходящий адвокат, нанятый организацией по защите прав животных.

Администрация Нордельты может обжаловать приговор.

Капибара, или водосвинка, — полуводное травоядное млекопитающее из подсемейства водосвинковых, один из двух теперь существующих видов рода водосвинки. Капибара — самый крупный среди современных грызунов. Масса: 35 – 66 кг (взрослая особь). Высшая классификация: Водосвинки. Рост: 50 – 62 см (взрослая особь, в холке).

Видео