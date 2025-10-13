В связи с предстоящим во вторник матчем между сборными Латвии и Англии по футболу, с понедельника площадь Бривибас будет ограждена защитными барьерами, сообщили в Государственной полиции.

Полиция обещают усиленно следить за общественным порядком и безопасностью, чтобы матч Латвия – Англия, а также собрания болельщиков прошли без мордобоя. Сотрудники полиции будут дежурить как в центре города, так и в районе стадиона.

Полицейские утверждают, что у них есть план обеспечения общественного порядка и безопасности дорожного движения. За болельщиками будут следить как в день матча, так и накануне. Кроме того, полиция следит и за ситуацией в интернете, отслеживая события и актуальную информацию.

Государственная полиция также тщательно контролирует использование дронов — у правоохранителей будет возможность не только фиксировать несанкционированные полёты беспилотников, но и принудительно их приземлять, а также определять местонахождение оператора.

Кстати, во вторник, 14 октября, во время матча в отдельных зонах города будет действовать запрет на полёты беспилотных летательных аппаратов.

Матч квалификации чемпионата мира 2026 года между сборными Латвии и Англии состоится во вторник, 14 октября, на стадионе «Даугавы». Начало — в 21:45.

Напомним, накануне латвийские футболисты не смогли обыграть команду страны, чья площадь соответствует территории города Риги, а население сравнимо с числом жителей города Даугавпилс. Матч Латвия-Андорра закончился вничью – 2:2.