На время приезда английский фантов памятник Свободы спрячут за забором

ЧП и криминал
Дата публикации: 13.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: На время приезда английский фантов памятник Свободы спрячут за забором
ФОТО: LETA

В связи с предстоящим во вторник матчем между сборными Латвии и Англии по футболу, с понедельника площадь Бривибас будет ограждена защитными барьерами, сообщили в Государственной полиции.

Полиция обещают усиленно следить за общественным порядком и безопасностью, чтобы матч Латвия – Англия, а также собрания болельщиков прошли без мордобоя. Сотрудники полиции будут дежурить как в центре города, так и в районе стадиона.

Полицейские утверждают, что у них есть план обеспечения общественного порядка и безопасности дорожного движения. За болельщиками будут следить как в день матча, так и накануне. Кроме того, полиция следит и за ситуацией в интернете, отслеживая события и актуальную информацию.

Государственная полиция также тщательно контролирует использование дронов — у правоохранителей будет возможность не только фиксировать несанкционированные полёты беспилотников, но и принудительно их приземлять, а также определять местонахождение оператора.

Кстати, во вторник, 14 октября, во время матча в отдельных зонах города будет действовать запрет на полёты беспилотных летательных аппаратов.

Матч квалификации чемпионата мира 2026 года между сборными Латвии и Англии состоится во вторник, 14 октября, на стадионе «Даугавы». Начало — в 21:45.

Напомним, накануне латвийские футболисты не смогли обыграть команду страны, чья площадь соответствует территории города Риги, а население сравнимо с числом жителей города Даугавпилс. Матч Латвия-Андорра закончился вничью – 2:2.

#футбол #фанаты
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
  • П
    Процион
    14-го октября

    «На время приезда английский фантов памятник Свободы спрячут за забором». Вы хотя бы в заголовках ошибок не делайте, разгильдяи.

    1
    0
  • bt
    bory tschist
    14-го октября

    Дед, ты или дурак или ... мне под 80, а ты, c приспущенными своими зелёными с соплями, лезешь "кого-то" учить(!) иди, придурок советской власти, учи латышский язык (у меня, родившегося в Латвии, их 4 – латышский, русский, немецкий и английский ... и все – повыше разговорного)

    1
    9
  • БТ
    Бесс Толковый
    13-го октября

    Один англичанин футболист, хотел пописать на памятник, но его остановил полицейский. Не делай этого, я покажу тебе, где справить нужду и привел его к одному забору. Вот здесь можешь. Какой красивый забор, воскликнул англичанин, а можно всей командой нам ссать под этот забор? -Можно. -А зайти за забор и ссать прямо под здание? -Можно. - А что там в этом здании? -Посольство Великобритании.

    20
    3
  • bt
    bory tschist
    13-го октября

    Вшивый дед, когда ты уже свою поганую пасть прикроеешь (!?) или ждёшь – когда её прикроют вместе с интернетомß

    2
    66
  • Д
    Дед
    bory tschist
    13-го октября

    Боюсь, что с Вами я свиней не пас, чтобы мне тыкать. И, что Вас, так от правды корежит или есть, что возразить по сути? Ведь именно от приезжих болельщиков из Европы, которых судить Латвия не может, заборчик то построили. Хозяева не разрешают своих граждан забижать, даже, если и ведут они в чужой стране, как свиньи.

    41
    2
  • MiU
    Made in USSR
    bory tschist
    13-го октября

    Ой...А чё тебя так сильно пучит? Гороха серого объелся, штоль? Узбагойся! И не расплёскивай свою жолч по всему монитору. Попей валерьянки, что ли?

    15
    2
  • Д
    Дед
    13-го октября

    Боятся, что культурные европейцы обоссут латышскую святыню.

    88
    2
