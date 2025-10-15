Латгальский окружной суд рассмотрел уголовное дело в отношении мужчины по факту растления двух лиц, не достигших 16-летнего возраста, а также совершения действий сексуального характера, сообщила представитель прокуратуры Лаура Крастиня.

За совершенные преступления суд назначил мужчине в общей сложности 18 лет лишения свободы с назначением испытательного срока на пять лет.

По мнению гособвинения, вынесенное судом наказание является справедливым и соразмерным, и прокурор не намерен его опротестовывать.

Прокуратура призывает всех, у кого есть хотя малейшие подозрения, что ребенок мог стать жертвой сексуального или иного насилия, немедленно обратиться в Госполицию.

Сексуальное насилие – это любое действие сексуального характера: попытки совершения полового акта, нежелательные комментарии сексуального характера или действия, направленные против сексуальности другого лица без согласия самого лица (с применением принуждения или иным образом).