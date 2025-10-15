Baltijas balss logotype
Суд отклонил жалобу на решение министра внутренних дел о запрете выезда из Латвии 0 4152

ЧП и криминал
Дата публикации: 15.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Суд отклонил жалобу на решение министра внутренних дел о запрете выезда из Латвии

Верховный суд (AT) отклонил заявление частного лица об отмене решения министра внутренних дел Рихардса Козловскиса, согласно которому этому лицу запрещено выезжать из Латвии, сообщили агентству LETA в суде.

Подача заявления в суд не приостанавливала действие данного решения.

Верховный суд подчеркнул, что предусмотренный Законом о национальной безопасности запрет на выезд является превентивной мерой, направленной на предотвращение потенциальной угрозы интересам национальной безопасности. Он существует как самостоятельный механизм, не связанный с мерами пресечения, применяемыми к лицам в рамках уголовного процесса.

Таким образом, установление запрета на выезд не связано с презумпцией невиновности и не нарушает её, поскольку не содержит утверждений о виновности заявителя в совершении преступления и не может рассматриваться как уголовное наказание. Цель запрета состоит не в предотвращении бегства лица из Латвии, а в недопущении его участия за рубежом в деятельности, которая может нанести ущерб национальной безопасности, указал суд.

Согласно Закону о национальной безопасности, гражданину, негражданину, лицу со статусом апатрида или получившему в Латвии альтернативный статус, беженцу, а также гражданину другой страны может быть запрещён выезд из Латвии, если министр внутренних дел принял соответствующее решение. Это решение министра можно обжаловать только в Верховном суде.

Частное лицо обратилось в Верховный суд с заявлением об отмене решения министра внутренних дел, утверждая, что запрет на выезд из страны является не предусмотренной законом мерой пресечения, дополнительной к тем, которые уже применены к нему в рамках возбужденного уголовного процесса.

Кроме того, заявитель отметил, что, хотя его вина ещё не установлена, оспариваемое решение фактически признаёт его действия преступными, и при этом он не имел возможности ознакомиться с содержанием заключения Службы государственной безопасности, на основании которого было принято решение.

#суд #мвд
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
5
1
0
0
0
4

