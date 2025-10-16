Рижский городской суд приговорил к 13 годам лишения свободы мужчину, признанному виновным в действиях сексуального характера, совершенные с использованием беспомощного состояния жертвы и применением насилия в отношении несовершеннолетней, сообщила Лаура Крастиня, представитель Латвийской прокуратуры.

Обвиняемый мужчина (2003 г.р.), ранее уже был судим за преступления на сексуальной почве, а также за имущественные преступления.

Напал в подъезде

Преступление произошло 28 июня прошлого года – полиция получила сообщение о том, что в рижском микрорайоне Кенгарагс неизвестный мужчина напал на 9-летнюю девочку и произвел в ее отношении насильственные действия сексуального характера.

Когда девочка вошла в подъезд многоквартирного дома на улице Икшкилес, мужчина последовал за ней. На лестничной клетке обвиняемый, воспользовавшись беспомощностью жертвы, прикрыл ей рот одной рукой, а другую просунул в нижнее белье девочки, коснувшись её гениталий, но затем скрылся с места преступления.

Его нашли с помощью видео

К поискам подозреваемого были подключены сотрудники 3-го отдела 1-го бюро Управления уголовной полиции Рижского региона и полицейские Рижского Восточного управления полиции.

Полиция оперативно получила видеоматериалы, на которых был изображен предполагаемый преступник. Фото было передано СМИ с призывом к жителям сообщать информацию о личности изображенного мужчины, а также о том, где он может находиться.

В итоге личность подозреваемого удалось установить – 1 июля его задержали.

В прокуратуре отмечают, что в результате преступления было нарушено нормальное психическое развитие потерпевшей и формирование у нее правильного представления о морали, а также возникли психологические последствия, соответствующие психической травме.

Суд назначил извращенцу наказание, запрошенное прокурором, поэтому прокурор не будет просить суд о подготовке полного текста приговора.