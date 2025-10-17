Baltijas balss logotype
70-летний экс-президент Франции Саркози отсидит 5 лет в камере на 9 квадратных метров

ЧП и криминал
Дата публикации: 17.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Вердикт суда: виновен.

Вердикт суда: виновен.

Ему будут предоставлены два 45-минутных свидания в неделю.

Экс-президент Франции Николя Саркози отправится в тюрьму 21 октября.

Он будет отбывать наказание в тюрьме Ла-Санте, расположенной в 14-м округе Парижа.

Это единственная тюрьма, расположенная в городской черте Парижа. Отремонтированная в 2019 году, она вмещает 800 заключённых и располагает 19 камерами в так называемом «VIP-секторе», где содержатся особо уязвимые заключённые (знаменитости и политики). Однако Николя Саркози будет помещён в одиночную камеру из соображений безопасности. Но это не означает, что к экс-президенту будет какое-то особое отношение. Во всяком случае, так сообщают сми.

Когда Николя Саркози попадет в тюрьму, на него будут распространяться те же правила, что и на любого другого заключенного. Бывший глава государства получит базовый набор для уборки камеры и соблюдения гигиены, а также сможет заказать туалетные принадлежности, еду или личные вещи по внутреннему каталогу. Как и другие законченные, он должен будет сдать свои ценные вещи и наличные деньги, они будут храниться до освобождения. В тюрьме у каждого заключённого есть счёт, пополняемый близкими, который позволяет делать заказы.

Площадь камеры составляет около 9 м², в ней есть окно, кровать, письменный стол, холодильник, плита, платное телевидение, туалет, душ и стационарный телефон для связи с внешним миром, но номера для связи должны быть утверждены администрацией исправительного учреждения.

Распорядок дня бывшего президента будет регламентирован так же, как и у всех остальных обитателей тюрьмы Санте: приём пищи в камере, доступ к физическим упражнениям (примерно полтора часа утром и столько же днем), спорту или библиотеке. Он будет встречаться со своими адвокатами в комнате для свиданий и, при необходимости, сможет присутствовать на собеседованиях со службами пробации и интеграции. В течение первых нескольких дней за его поведением будет вестись пристальное наблюдение, чтобы оценить его психологическое состояние и риск суицида.

Ему будут предоставлены два 45-минутных свидания в неделю, а также две прогулки в день по небольшому дворику.

В минувшую среду бывший президент собрал около сотни своих бывших коллег в Булонском лесу на «прощальный коктейль». Один из его приближенных рассказал журналистам, что чувствовал себя так, будто присутствовал при прощании Наполеона в Фонтенбло 20 апреля 1814 года перед его отъездом на остров Эльба.

Приговорённый к пяти годам, Николя Саркози вряд ли будет отбывать весь срок в тюрьме. По закону он может ходатайствовать об освобождении с первого часа заключения. Однако у прокурора есть два месяца на ответ. Поскольку бывшему президенту Франции 70 лет и адрес его постоянного места жительства известны властям, по истечении этого срока его могут освободить с электронным браслетом.

Между тем, в прошлую среду он заявил: «Я не буду просить никаких преимуществ. Если уж нести крест, то его нужно нести до конца. Конец истории не написан...»

