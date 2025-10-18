Прокуратура ЛР объявила открытый конкурс на должности помощников старшего прокурора не только в Риге, но также в Лиепае, Салдусе, Прейли, Елгаве и Добеле, сообщили в прокуратуре.
Предусмотренная месячная заработная плата составляет 2300 евро до уплаты налогов. Кроме того, помощникам обещают полис медицинского страхования, пособие к отпуску, дополнительный отпуск, а также оплачиваемое обучение в магистратуре Академии внутренней безопасности по программе «Досудебное расследование».
Берут не всех. Помощниками могут стать только граждане Латвии с высшим юридическим образованием. Они должны отличное говорить на латышском языке, разбираться в уголовном, гражданском и административном праве. Также желательно владение иностранными языками.
Кроме того, необходимы аналитическое мышление, умение аргументировать, хорошие коммуникативные и навыки сотрудничества, а также отличное владение компьютером.
В прокуратуре отмечают, что должность помощника старшего прокурора позволяет всесторонне освоить навыки, необходимые для будущей работы прокурором. Нередко после получения юридической квалификации эти специалисты успешно подают заявки на должность прокурора.
