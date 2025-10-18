Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В Латвии ищут помощников прокуроров – обещают 2300 евро в месяц и дополнительный отпуск 3 1212

ЧП и криминал
Дата публикации: 18.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: В Латвии ищут помощников прокуроров – обещают 2300 евро в месяц и дополнительный отпуск

Прокуратура ЛР объявила открытый конкурс на должности помощников старшего прокурора не только в Риге, но также в Лиепае, Салдусе, Прейли, Елгаве и Добеле, сообщили в прокуратуре.

Предусмотренная месячная заработная плата составляет 2300 евро до уплаты налогов. Кроме того, помощникам обещают полис медицинского страхования, пособие к отпуску, дополнительный отпуск, а также оплачиваемое обучение в магистратуре Академии внутренней безопасности по программе «Досудебное расследование».

Берут не всех. Помощниками могут стать только граждане Латвии с высшим юридическим образованием. Они должны отличное говорить на латышском языке, разбираться в уголовном, гражданском и административном праве. Также желательно владение иностранными языками.

Кроме того, необходимы аналитическое мышление, умение аргументировать, хорошие коммуникативные и навыки сотрудничества, а также отличное владение компьютером.

В прокуратуре отмечают, что должность помощника старшего прокурора позволяет всесторонне освоить навыки, необходимые для будущей работы прокурором. Нередко после получения юридической квалификации эти специалисты успешно подают заявки на должность прокурора.

Читайте нас также:
#прокуратура
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
1
0
0
0

Оставить комментарий

(3)
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    18-го октября

    ВВ-- инфопомойка.

    9
    5
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    18-го октября

    ВЫ -- инфопомойка.

    7
    5
  • VV
    Vladlat Vladlat
    18-го октября

    "Они должны отличноЕ говорить на латышском языке"--- Вы хотя бы редактора, отлично владеющего рюзской йасика наймите!

    8
    4
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

18-летняя студентка просидит 2 недели под арестом за песни на улицах Петербурга
Изображение к статье: Хоровое пение не понравилось силовым структурам РФ. Иконка видео
«Интернет-линчевание» индуса в Лиепае: преступления не было - полиция
Изображение к статье: «Интернет-линчевание» индуса в Лиепае: преступления не было - полиция
Это кошмар: хозяина империи Mango мог убить родной сын
Изображение к статье: Разбогатевший выходец из Турции и не подозревал, что смерть ходит так близко. Иконка видео
22-летняя Грета Тунберг рассказала Aftonbladet о пытках в Израиле
Изображение к статье: Позврослевшая активистка прошла через самое жестокое испытание. Иконка видео
Изображение к статье: Министерство образования проверит директора школы, из которой уволилось 20 учителей
Министерство образования проверит директора школы, из которой уволилось 20 учителей 1 116461
Изображение к статье: Многие фото знаменитостей уже стали классикой. Иконка видео
Внезапно: знаменитый светский фотограф Бородулин обвинен в домогательствах 714
Изображение к статье: Господин Момотов уронил репутацию ниже плинтуса. Иконка видео
Ваше бесчестие: высокопоставленный судья РФ устроил в своих отелях бордель с малолетками 1866
Изображение к статье: Хранил миллион евро в банках Латвии: кроме денег гражданин России может потерять и свободу
Хранил миллион евро в банках Латвии: кроме денег гражданин России может потерять и свободу 1 3560

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Популярная ягода оказалась защитником сосудов от воспаления
Техно
Популярная ягода оказалась защитником сосудов от воспаления 26
Изображение к статье: Ну чем они были не пара. Иконка видео
Lifenews
Экс-супруг Бритни Спирс написал в мемуарах, как певица угрожала ему убийством 17
Изображение к статье: Имеет ли смысл вносить в почву опилки?
Дом и сад
Имеет ли смысл вносить в почву опилки? 67
Изображение к статье: Жители России должны жить в бедности ради рождаемости - депутат от «Единой России»
В мире
Жители России должны жить в бедности ради рождаемости - депутат от «Единой России» 111
Изображение к статье: Латвию накроет мороз - синоптики
Наша Латвия
Латвию накроет мороз - синоптики 292
Изображение к статье: Хоровое пение не понравилось силовым структурам РФ. Иконка видео
ЧП и криминал
1
18-летняя студентка просидит 2 недели под арестом за песни на улицах Петербурга 1 231
Изображение к статье: Популярная ягода оказалась защитником сосудов от воспаления
Техно
Популярная ягода оказалась защитником сосудов от воспаления 26
Изображение к статье: Ну чем они были не пара. Иконка видео
Lifenews
Экс-супруг Бритни Спирс написал в мемуарах, как певица угрожала ему убийством 17
Изображение к статье: Имеет ли смысл вносить в почву опилки?
Дом и сад
Имеет ли смысл вносить в почву опилки? 67

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео