Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Интернет-линчевание» индуса в Лиепае: преступления не было - полиция 2 1302

ЧП и криминал
Дата публикации: 19.10.2025
kasjauns.lv
Изображение к статье: «Интернет-линчевание» индуса в Лиепае: преступления не было - полиция
ФОТО: скриншот видео TV3

Государственная полиция отказалась начинать уголовное процессуальное расследование по скандальному делу в Лиепае, где отец обвинил сотрудника кебабной (гражданина Индии) в попытке познакомиться с его 11-летней дочерью.

Полиция получила заявление от отца девочки. Он также опубликовал в социальных сетях фотографию работника кебабной. Сам сотрудник категорически отрицал обвинения, однако, как сообщается, неоднократно получал угрозы физической расправы. Из-за скандала в соцсетях мужчину уволили, после чего он покинул Лиепаю и, возможно, уехал из Латвии.

Теперь полиция пришла к выводу, что преступления не было. Как сообщает 360TV Ziņas, представитель Курземского регионального управления Государственной полиции Мадара Шершнёва в письменном ответе заявила: «Государственная полиция приняла решение об отказе в возбуждении уголовного процесса, поскольку преступление не совершалось. В данном случае изначально не было получено подтверждения публично распространённой информации, а после изучения видеоматериала и выяснения обстоятельств не было найдено доказательств того, что произошло преступление».

Полиция также обратилась к отцу девочки с просьбой удалить фотографию сотрудника кебабной из своих социальных сетей, чтобы избежать проявлений расизма, однако он этого не сделал. После этого случая Инспекция по защите данных напомнила о праве каждого на частную жизнь.

Читайте нас также:
#криминал #чп
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
5
0
2
0
1
2

Оставить комментарий

(2)
  • ИС
    Иннокентий Сидоров
    20-го октября

    Зря уехал, надо было встречный иск подавать через прокуратуру, требовать компенсацию за моральные истязания, за то что остался без работы (ему благодаря), за клевету и за расистский контекст в его сторону!

    0
    0
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    19-го октября

    А первыми занялись интерен-линчивание ВВ.lv. На месте данного человека, я бы подал в суд за клевету, разжигание межнациональной розни и моральной компенсации.

    22
    6

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Ночью произошел крупный пожар в детском саду Bitīte под Саулкрасти
Изображение к статье: Ночью произошел крупный пожар в детском саду Bitīte под Саулкрасти
Из бюджета Резекненского техникума украдено не менее 54 000 евро
Изображение к статье: Из бюджета Резекненского техникума украдено не менее 54 000 евро
Ограбление Лувра: четверо скрылись на скутерах
Изображение к статье: Ограбление Лувра: четверо скрылись на скутерах
В Ирландии подросток из Сомали зарезал украинца
Изображение к статье: В Ирландии подросток из Сомали зарезал украинца
Изображение к статье: Хоровое пение не понравилось силовым структурам РФ. Иконка видео
18-летняя студентка просидит 2 недели под арестом за песни на улицах Петербурга 1 926
Изображение к статье: Разбогатевший выходец из Турции и не подозревал, что смерть ходит так близко. Иконка видео
Это кошмар: хозяина империи Mango мог убить родной сын 1397
Изображение к статье: В Латвии ищут помощников прокуроров – обещают 2300 евро в месяц и дополнительный отпуск
В Латвии ищут помощников прокуроров – обещают 2300 евро в месяц и дополнительный отпуск 3 1550
Изображение к статье: Позврослевшая активистка прошла через самое жестокое испытание. Иконка видео
22-летняя Грета Тунберг рассказала Aftonbladet о пытках в Израиле 2 2578

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Африканское народное восстание.
В мире
Мадагаскарский бунт: как крупнейшее островное государство мира сменило власть 2
Изображение к статье: «Не будет этой коалиции, будет другая» или «бомба в портфеле»
Политика
«Не будет этой коалиции, будет другая» или «бомба в портфеле» 32
Изображение к статье: Латвия не хочет ни принимать мигрантов, ни платить за них. Готова помочь советом и транспортом
Наша Латвия
Латвия не хочет ни принимать мигрантов, ни платить за них. Готова помочь советом и транспортом 159
Изображение к статье: Красота без вреда: как макияж, ресницы и косметология влияют на здоровье глаз
Люблю!
Красота без вреда: как макияж, ресницы и косметология влияют на здоровье глаз 44
Изображение к статье: «Ненавижу гладить»: что такое жидкий утюг и как им пользоваться
Люблю!
«Ненавижу гладить»: что такое жидкий утюг и как им пользоваться 112
Изображение к статье: Денис Васильев больше не будет тренироваться в школе Ламбьеля
Техно
Денис Васильев больше не будет тренироваться в школе Ламбьеля 139
Изображение к статье: Африканское народное восстание.
В мире
Мадагаскарский бунт: как крупнейшее островное государство мира сменило власть 2
Изображение к статье: «Не будет этой коалиции, будет другая» или «бомба в портфеле»
Политика
«Не будет этой коалиции, будет другая» или «бомба в портфеле» 32
Изображение к статье: Латвия не хочет ни принимать мигрантов, ни платить за них. Готова помочь советом и транспортом
Наша Латвия
Латвия не хочет ни принимать мигрантов, ни платить за них. Готова помочь советом и транспортом 159

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео