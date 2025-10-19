Государственная полиция отказалась начинать уголовное процессуальное расследование по скандальному делу в Лиепае, где отец обвинил сотрудника кебабной (гражданина Индии) в попытке познакомиться с его 11-летней дочерью.

Полиция получила заявление от отца девочки. Он также опубликовал в социальных сетях фотографию работника кебабной. Сам сотрудник категорически отрицал обвинения, однако, как сообщается, неоднократно получал угрозы физической расправы. Из-за скандала в соцсетях мужчину уволили, после чего он покинул Лиепаю и, возможно, уехал из Латвии.

Теперь полиция пришла к выводу, что преступления не было. Как сообщает 360TV Ziņas, представитель Курземского регионального управления Государственной полиции Мадара Шершнёва в письменном ответе заявила: «Государственная полиция приняла решение об отказе в возбуждении уголовного процесса, поскольку преступление не совершалось. В данном случае изначально не было получено подтверждения публично распространённой информации, а после изучения видеоматериала и выяснения обстоятельств не было найдено доказательств того, что произошло преступление».

Полиция также обратилась к отцу девочки с просьбой удалить фотографию сотрудника кебабной из своих социальных сетей, чтобы избежать проявлений расизма, однако он этого не сделал. После этого случая Инспекция по защите данных напомнила о праве каждого на частную жизнь.