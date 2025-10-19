Baltijas balss logotype
В Ирландии подросток из Сомали зарезал украинца

ЧП и криминал
Дата публикации: 19.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: В Ирландии подросток из Сомали зарезал украинца
ФОТО: Unsplash

В Ирландии подросток из Сомали расправился с украинским сверстником в центре временного размещения на севере Дублина. Об этом сообщает телеканал RTE.

Конфликт между подростками произошел 15 октября. В результате 17-летний Вадим Давыденко, который прибыл в европейскую страну 12 октября, получил ножевое ранение. Спасти его медикам не удалось. Обвиняемый, которому также 17 лет, был госпитализирован с травмами, не представляющими опасности для жизни.

Как пишет The Irish Times, во время заседания суда 18 октября юноша не смог дать внятных объяснений по поводу случившегося, а только «бормотал что-то», обращаясь к переводчику. Виновным себя он также не признал. Его поместили в исправительное учреждение для малолетних в Дублине.

Ранее сообщалось, что порядка 70 процентов немцев, участвовавших в опросе социологического института INSA, выступили против выплат гражданских пособий украинским беженцам.

#европа
Оставить комментарий

