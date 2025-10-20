Служба госбезопасности 8 октября этого года обратилась в прокуратуру с просьбой начать уголовное преследование в отношении двух бывших руководителей бывшего Дома Москвы за нарушение санкций, установленных Евросоюзом (ЕС). По оценке СГБ, подозреваемые незаконно получали доходы и услуги деловых партнеров с использованием замороженных хозяйственных ресурсов Дома Москвы.

Уголовный процесс начат по части первой статьи 84-ой Уголовного закона, т.е. по подозрению в нарушении санкций Евросоюза. Как говорится в пресс-релизе СГД, так называемый «Дом Москвы», зарегистрированный в Латвии как представительство государственного унитарного предприятия города Москвы «Московский центр международного сотрудничества», с 2022 года попал под санкции ЕС.

Единственным держателем долей капитала Дома Москвы до перенятия здания в государственную собственность Латвии был департамент имущества города Москвы, который находится в подчинении мэра города Москвы Сергея Собянина и президента России Владимира Путина. В ответ на вторжение России на Украину В.Путин включен в санкционный список ЕС с 25 февраля 2022 года, а С.Собянин - с 21 июля 2022 года.

Действующее нормативное регулирование ЕС устанавливает обязанность замораживания всех средств и хозяйственных ресурсов, находящихся в собственности, владении, держании или ведении лиц, включенных в санкционные списки ЕС. Хозяйственными ресурсами считаются также помещения «дома Москвы», на которые в связи с этим был распространен запрет на использование, если таким образом получены средства, товары или услуги. То есть сдача в аренду помещений, попавших под санкции, запрещена.

В ходе расследования СГБ выяснила, что тогдашние руководители Дома Москвы, несмотря на установленные ЕС ограничения, сдавали в аренду нескольким учреждениям, компаниям и физическим лицам помещения Дома Москвы, таким образом недозволенным образом получая доходы от этих хозяйственных ресурсов Дома Москвы. Кроме того, тогдашние руководители здания незаконно получили от арендаторов услуги в обмен на обеспечение помещений в Доме Москвы. То есть арендаторы вместо Дома Москвы оплачивали ежемесячные и другие счета, обеспечивая дальнейшее функционирование здания.

ДОПОЛНЕНО: Прокуратура выдвинула обвинение против двух бывших руководителей Дома Москвы — Эдуарда Цеховала и Светланы Зайцевой, сообщает агентство LETA.