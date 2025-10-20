20 октября 2025 года PTAC сообщил, что решение принято после трагического инцидента, в результате которого две 13-летние девочки погибли, пересекая железнодорожный переезд на арендованном электрическом велосипеде.

Оценив публично доступную информацию и проведя проверку услуги, PTAC установил, что в мобильном приложении SIA “RIDE” отсутствуют эффективные механизмы проверки возраста пользователей, которые препятствовали бы доступу несовершеннолетних к сервису. Пользователи могли свободно вводить произвольные даты рождения и подтверждать своё совершеннолетие без какой-либо проверки.

2 октября 2025 года PTAC выдал указание, что предоставление услуги компанией SIA “RIDE” недопустимо и должно быть приостановлено до принятия нового решения PTAC. Однако компания это распоряжение не выполнила.

Комиссия пришла к выводу, что услуга представляет серьёзную угрозу жизни и здоровью несовершеннолетних и не соответствует требованиям безопасного предоставления услуг.

Чтобы предотвратить дальнейшие риски, PTAC обязал SIA “RIDE” немедленно прекратить предоставление услуги до тех пор, пока не будут обеспечены:

– проверка личности и возраста пользователей; – недоступность услуги для лиц младше 18 лет; – дополнительные меры безопасности, если услуга будет доступна несовершеннолетним (например, использование средств защиты, согласие родителей, наличие прав на управление велосипедом).

Возобновление деятельности возможно только после того, как компания представит в PTAC доказательства выполнения корректирующих мер, и эти меры будут согласованы с учреждением.

На данный момент, вопреки предписанию, компания продолжает предоставлять услугу. Если предприятие добровольно не выполнит возложенные обязанности, PTAC начнёт принудительное исполнение административного акта, применив штраф, максимальный размер которого может составить 10 000 евро.

Одновременно PTAC сообщает, что готовятся поправки к Закону о дорожном движении, которые установят более строгие требования к использованию электрических велосипедов — включая обязательную регистрацию, возрастные ограничения и необходимость наличия водительских прав.