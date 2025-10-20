У Вирджинии Робертс-Джуффре случился выкидыш после того, как ее заставили заниматься сексом с принцем Эндрю — младшим братом британского короля Карла III. Об этом сообщается в издании Daily Mirror.

Инцидент описан в мемуарах Робертс-Джуффре, которые выйдут 21 октября под названием «Ничья девушка: воспоминания о пережитом насилии и борьбе за справедливость». Ее самой уже нет в живых: в апреле она покончила с собой.

Робертс-Джуффре утверждает, что это произошло после оргии с принцем Эндрю и еще восемью девушками, не говорившими по-английски. Когда все закончилось, она почувствовала себя плохо, а наутро проснулась в луже крови.

Daily Mirror уточняет, что описанный эпизод случился на частном острове финансиста Джеффри Эпштейна, который создал криминальную сеть, занимавшуюся сексуальной эксплуатацией несовершеннолетних девушек. Издание не уточняет, когда это произошло. Ранее она утверждала, что ее заставляли заниматься сексом с Эндрю в 2001 году когда ей было 17 лет.

Принца Эндрю несколько лет преследовали обвинения в сексуальном насилии над несовершеннолетними. Самым громким из них была тяжба с Вирджинией Робертс-Джуффре. Принцу грозил вызов в суд, во время которого ему пришлось бы давать показания под присягой. Чтобы избежать допроса, он согласился выплатить ей 12 миллионов фунтов стерлингов. Из-за скандала принца отстранили от выполнения обязанностей старшего члена королевской семьи, а позже лишили большей части титулов и званий. Перед выходом мемуаров Робертс-Джуффре принц добровольно отказался от титула герцога.

Кроме того, как пишет The Telegraph, на отказ принца Эндрю от титулов повлиял шпионский скандал. В конце 2024 года выяснилось, что одним из ближайших советников младшего брата короля был предприниматель Ян Тэн Бо, которого обвинили в шпионаже в пользу Китая.