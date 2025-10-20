Прокуратура Австрии возбудила уголовное дело против дипломата, подозреваемого в утечке конфиденциальных документов, связанных с нервно-паралитическим веществом «Новичок» и отравлением бывшего двойного агента Сергея Скрипаля в Великобритании.

Обвинения против дипломата Йоханнеса Петерлика были предъявлены «по статье о злоупотреблении служебным положением и нарушении служебной тайны», сообщила прокуратура в официальном пресс-релизе. По данным следствия, этот чиновник в 2018 году запросил засекреченный отчет, в котором содержалась формула советского нервно-паралитического вещества «Новичок».

В документе также содержалась информация об отравлении Сергея Скрипаля, произошедшем в марте 2018 года, в котором Великобритания обвиняет Россию. В тот период Петерлик занимал должность генерального секретаря МИД Австрии, возглавляемого тогда Карин Кнайсль, назначенной по квоте крайне правой партии FPÖ.

Петерлик подозревается в том, что показал отчет бывшему австрийскому агенту разведки Эгисто Отту, обвиняемому в шпионаже в пользу России. Австрийские власти получили этот документ от Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), базирующейся в Нидерландах.

Если вина дипломата будет доказана, ему грозит до пяти лет тюремного заключения. На момент возбуждения дела он занимал пост посла Австрии в Индонезии, но был отстранен от должности в 2021 году, когда началось расследование.

Первоначально расследование было начато в рамках громкого немецкого скандала, связанного с компанией Wirecard. Руководитель операций компании, австриец Ян Марсалек, якобы пытался произвести впечатление на деловых партнеров, показывая им файлы ОЗХО, происхождение которых было установлено по австрийскому штрих-коду.

С тех пор Ян Марсалек скрывается в России, где, по данным международного журналистского расследования, опубликованного в 2025 году, сотрудничает с ФСБ.

На протяжении последних лет ряд шпионских скандалов подрывает репутацию Австрии в глазах стран НАТО. Хотя Австрия является нейтральным государством и членом ЕС, Вена часто описывается как «логово российских шпионов» из-за большого числа международных организаций и либерального законодательства в сфере разведывательной деятельности.

В конце августа прокуратура уже сообщала о подаче иска против Эгисто Отта по обвинению в шпионаже в пользу Москвы. Он отверг все обвинения в комментарии агентству AFP.