Высокопоставленного австрийского дипломата обвиняют в передаче формулы смертельного «Новичка» 2 491

ЧП и криминал
Дата публикации: 20.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: По данным британских правоохранителей, агенты Москвы нанесли вещество на дверную ручку.

По данным британских правоохранителей, агенты Москвы нанесли вещество на дверную ручку.

Вена часто описывается как «логово российских шпионов».

Прокуратура Австрии возбудила уголовное дело против дипломата, подозреваемого в утечке конфиденциальных документов, связанных с нервно-паралитическим веществом «Новичок» и отравлением бывшего двойного агента Сергея Скрипаля в Великобритании.

Обвинения против дипломата Йоханнеса Петерлика были предъявлены «по статье о злоупотреблении служебным положением и нарушении служебной тайны», сообщила прокуратура в официальном пресс-релизе. По данным следствия, этот чиновник в 2018 году запросил засекреченный отчет, в котором содержалась формула советского нервно-паралитического вещества «Новичок».

A-234_Nerve_Agent.jpg

В документе также содержалась информация об отравлении Сергея Скрипаля, произошедшем в марте 2018 года, в котором Великобритания обвиняет Россию. В тот период Петерлик занимал должность генерального секретаря МИД Австрии, возглавляемого тогда Карин Кнайсль, назначенной по квоте крайне правой партии FPÖ.

Петерлик подозревается в том, что показал отчет бывшему австрийскому агенту разведки Эгисто Отту, обвиняемому в шпионаже в пользу России. Австрийские власти получили этот документ от Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), базирующейся в Нидерландах.

Если вина дипломата будет доказана, ему грозит до пяти лет тюремного заключения. На момент возбуждения дела он занимал пост посла Австрии в Индонезии, но был отстранен от должности в 2021 году, когда началось расследование.

Первоначально расследование было начато в рамках громкого немецкого скандала, связанного с компанией Wirecard. Руководитель операций компании, австриец Ян Марсалек, якобы пытался произвести впечатление на деловых партнеров, показывая им файлы ОЗХО, происхождение которых было установлено по австрийскому штрих-коду.

С тех пор Ян Марсалек скрывается в России, где, по данным международного журналистского расследования, опубликованного в 2025 году, сотрудничает с ФСБ.

На протяжении последних лет ряд шпионских скандалов подрывает репутацию Австрии в глазах стран НАТО. Хотя Австрия является нейтральным государством и членом ЕС, Вена часто описывается как «логово российских шпионов» из-за большого числа международных организаций и либерального законодательства в сфере разведывательной деятельности.

В конце августа прокуратура уже сообщала о подаче иска против Эгисто Отта по обвинению в шпионаже в пользу Москвы. Он отверг все обвинения в комментарии агентству AFP.

  • ПВ
    Против Всех
    21-го октября

    Все всех отправят и войны небудет

    1
    0
  • ФФ
    Фдуч Фдучев
    20-го октября

    Настолько страшное оружие, что помер, прости господи, только кот? Или кто там, не помню уже.

    5
    1

