Дроновая тревога в аэропорту «Рига»: сегодня были запрещены взлеты и посадки самолетов 0 3309

ЧП и криминал
Дата публикации: 21.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Дроновая тревога в аэропорту «Рига»: сегодня были запрещены взлеты и посадки самолетов

Из-за подозрения на наличие дрона вблизи аэропорта Риги во вторник была запрещены взлеты и посадки самолетов, сообщает портал tv3.lv. Впрочем, самого дрона никто не видел.

В аэропорту подтвердили, что во второй половине дня технические средства аэропорта зафиксировали возможный дрон в запретной зоне — в районе улицы Гавиезес.

Как подчеркнула представитель аэропорта Лаура Кукалова, «на территории самого аэропорта дронов нет и не было».

«Сегодня, 21 октября, в 14:20 аэропорт Риги передал ответственным службам информацию о возможном нахождении беспилотного летательного аппарата в зоне ограничений полётов — в районе улицы Гавиэзес, который был обнаружен с помощью технических средств аэропорта», — сообщили в пресс-службе аэропорта.

На основании этой информации предприятие Латвийское управление воздушного движения приняло решение временно — примерно на пять минут — приостановить взлёт и посадку отдельных рейсов.

Государственная полиция, прибывшая на предполагаемое место нахождения беспилотника, не обнаружила его присутствия, после чего аэропорт возобновил работу в обычном режиме.

Ранее появление беспилотных аппаратов поблизости от аэропортов уже вызывало сбои в работе воздушных гаваней нескольких европейских городов.

#аэропорт
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Видео