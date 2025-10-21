Из-за подозрения на наличие дрона вблизи аэропорта Риги во вторник была запрещены взлеты и посадки самолетов, сообщает портал tv3.lv. Впрочем, самого дрона никто не видел.

В аэропорту подтвердили, что во второй половине дня технические средства аэропорта зафиксировали возможный дрон в запретной зоне — в районе улицы Гавиезес.

Как подчеркнула представитель аэропорта Лаура Кукалова, «на территории самого аэропорта дронов нет и не было».

«Сегодня, 21 октября, в 14:20 аэропорт Риги передал ответственным службам информацию о возможном нахождении беспилотного летательного аппарата в зоне ограничений полётов — в районе улицы Гавиэзес, который был обнаружен с помощью технических средств аэропорта», — сообщили в пресс-службе аэропорта.

На основании этой информации предприятие Латвийское управление воздушного движения приняло решение временно — примерно на пять минут — приостановить взлёт и посадку отдельных рейсов.

Государственная полиция, прибывшая на предполагаемое место нахождения беспилотника, не обнаружила его присутствия, после чего аэропорт возобновил работу в обычном режиме.

Ранее появление беспилотных аппаратов поблизости от аэропортов уже вызывало сбои в работе воздушных гаваней нескольких европейских городов.