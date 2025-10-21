Baltijas balss logotype
Президента российской ассоциации детективов арестовали по подозрению в шпионаже в пользу Балтии 0 654

ЧП и криминал
Дата публикации: 21.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Господин Матушкин был известен в профессиональной среде.

Господин Матушкин был известен в профессиональной среде.

Теперь предпринимателю грозит срок вплоть до пожизненного.

Правоохранители задержали президента некоммерческого партнерства «Международное объединение частных детективов» Андрея Матушкина. Об этом пишет РБК со ссылкой на три источника в правоохранительных органах.

Матушкин собирал сведения, составляющих государственную тайну, и передавал их за границу, а также сотрудничал с иностранной разведкой, сказал один из собеседников издания. Уточняется, что он мог поддерживать контакты с представителями государств Балтии.

Детектива арестовали еще в сентябре на два месяца. Он находится в одном из следственных изоляторов Санкт-Петербурга.

О задержании главы ассоциации известно представителям детективного сообщества. Частный детектив Михаил Локтионов сообщил, что вместе с Матушкиным по делу проходили еще два детектива: одного из них позже отпустили. «В ассоциацию Матушкина мог попасть любой желающий, кто платит взносы, и это необязательно может быть частный детектив. Деньги в виде взносов в этой ассоциации всегда были главным звеном, чтобы стать ее членом», — утверждает Локтионов. Среди членов ассоциации были и частные детективы из США, Великобритании и других западных стран, говорит он.

На сайте МОД члены объединения не указаны, на запросы РБК там не ответили.

По данным Спарк, некоммерческое партнерство «Международное объединение детективов» (юрлицо ассоциации) зарегистрировано в 2012 году в Санкт-Петербурге, на сайте объединения указано, что оно работает с 2009 года. Его руководителем указан Матушкин, который с 2021 года находится в стадии банкротства по иску Сбербанка, связанному с невыплатой ипотечного кредита. Согласно данным на сайте объединения, ее члены занимаются розыском угнанных автомобилей, поиском скрывающихся и пропавших людей, скрытым наружным наблюдением, проверками на полиграфе, проверками супружеской неверности и др.

Ст. 275 УК предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Подобные уголовные дела традиционно рассматриваются судами в закрытом режиме — с недопуском прессы и публики, поскольку материалы расследования, как правило, содержат сведения, составляющие государственную тайну.

