Бывшие солдаты ВСУ в России получили от 15 до 21 года тюрьмы 0 862

ЧП и криминал
Дата публикации: 22.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: 28-летний Роман Недоступа и еще один украинский пленный из батальона «Айдар» на оглашении приговора в Южном окружном военном суде Ростова-на-Дону.

28-летний Роман Недоступа и еще один украинский пленный из батальона «Айдар» на оглашении приговора в Южном окружном военном суде Ростова-на-Дону.

Во время суда украинцы сообщали о пытках.

Как сообщает «Медиазона», судья Южного окружного военного суда Кирилл Кривцов вынес приговор 15 пленным бойцам батальона «Айдар».

Дмитрий Федченко получил 15 лет колонии строгого режима; Андрей Шолик, Виталий Крохалев и Вячеслав Байдюк — по 16 лет; Владимир Макаренко и Игорь Гайоха — по 18 лет; Николай Чуприна, Тарас Радченко, Семен Забайрачный, Сергей Никитюк, Александр Таранец и Владислав Ермолинский — по 20 лет; Виталий Грузинов, Роман Недоступ и Сергей Калинченко — по 21 году.

По этому же делу проходили две женщины — медики Лилия Прутян и Марина Мищенко. Они были возвращены в Украину в рамках обмена пленными в сентябре прошлого года, а их дела выделены в отдельное производство, текущее состояние которого неизвестно. В отдельное производство также выделено обвинение против Евгения Пятигорца — прокуратура пока не запрашивала для него срок.

Большинство подсудимых были задержаны в марте–апреле 2022 года военнослужащими России и представителей «ДНР» — вскоре после начала полномасштабного вторжения на территории Донецкой области, находившейся под российской оккупацией, отмечает «Мемориал». Изначально им предъявлялись обвинения по статьям уголовного кодекса так называемой «ДНР», в том числе по ч. 4 ст. 34 и ст. 323 («Насильственный захват власти и изменение конституционного строя ДНР, совершенные организованной группой»), предусматривающим до 20 лет лишения свободы или, «в условиях военного времени», — вплоть до смертной казни. Также им вменялась ч. 2 ст. 234 («Участие в деятельности террористической организации»), наказание по которой составляет до 10 лет лишения свободы.

В октябре 2022 года «прокуратура ДНР» объявила о завершении расследования и передала дело в Донецкий суд. После аннексии «ДНР» Россией обвинения были переквалифицированы по статьям УК РФ, а обвиняемых этапировали в Ростов-на-Дону. Судебный процесс начался 25 июля 2023 года в Южном окружном военном суде под председательством судьи Кривцова, который и вынес сегодня приговоры в отношении 15 мужчин.

По данным «Медиазоны», обвинение против всех подсудимых основывалось исключительно на факте их службы в батальоне «Айдар». Конкретных военных преступлений им не вменяли. «Преступной» следствие считало не только деятельность военных, но и водителей и медиков батальона, утверждая, что оказание медицинской помощи «обеспечивало боеспособность подразделения и его готовность к выполнению боевых задач».

Во время суда украинцы сообщали о пытках на территории временно оккупированной Донецкой области (самопровозглашенной «ДНР»).

«Айдар» был одним из десятков добровольческих батальонов, появившихся в Украине после начала боевых действий в 2014 году против поддерживаемых Россией военизированных группировок, объявивших о создании самопровозглашенных «республик» в Донецкой и Луганской областях. Эти подразделения впоследствии были интегрированы в Вооруженные силы Украины.

Обвиняемые украинцы в суде подчеркивали, что заключали контракт с 24-м отдельным штурмовым батальоном Сухопутных войск вооруженных сил Украины, а не с батальоном «Айдар», который был переформирован в начале марта 2015 года.

#война в украине
