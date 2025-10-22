«Меня пугает то, что в обществе накопилось и усилилось стремление к насилию», — сказал политолог Филипп Раевский в эфире TV24, комментируя случай с расстрелянными собаками в Баусском крае. По его мнению, произошло большое несчастье — у человека застрелили трёх собак.

«Я подхожу к этому с точки зрения закона об обороте оружия — виноват, как правило, тот, кто нажал на курок, а не кто-то другой», — отметил Раевский. Политолог не согласен с широко распространённым мнением, что виноват хозяин собак. Ведь стреляет тот, кто нажимает на курок — оружие само не стреляет. К тому же нет ни одного свидетеля происшествия — есть только стрелявший и собаки. По словам Раевского, человек, который нажал на курок, должен ответить, по какому праву и почему он это сделал, за что застрелил животных.

Кроме того, собаки — это чужая собственность, и получается, что этот человек мог выстрелить и в дом, и в окна, и в машину. Это означает, что он может стрелять, когда вздумается, подвергая опасности всех вокруг. Раевский недоумевает и убеждён: стрелять нельзя, и общество не должно это допускать. «Это не Америка, где перестрелки обычно плохо заканчиваются», — добавил он.

Политолога тревожит растущий в обществе запрос на насилие, который может привести к чему-то очень трагическому. Раевский считает, что эта тема будет оставаться актуальной до тех пор, пока Государственная полиция не завершит расследование инцидента со стрельбой и пока Баусская краевая дума не сообщит, как действовала муниципальная полиция. По его мнению, страсти улягутся не скоро, но самое страшное — что нить насилия будет тянуться дальше и проявится в других событиях.