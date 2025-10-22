Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Расстрел собак под Бауской: политолог нащупал нить насилия 4 353

ЧП и криминал
Дата публикации: 22.10.2025
tv24
Изображение к статье: Расстрел собак под Бауской: политолог нащупал нить насилия

«Меня пугает то, что в обществе накопилось и усилилось стремление к насилию», — сказал политолог Филипп Раевский в эфире TV24, комментируя случай с расстрелянными собаками в Баусском крае. По его мнению, произошло большое несчастье — у человека застрелили трёх собак.

«Я подхожу к этому с точки зрения закона об обороте оружия — виноват, как правило, тот, кто нажал на курок, а не кто-то другой», — отметил Раевский. Политолог не согласен с широко распространённым мнением, что виноват хозяин собак. Ведь стреляет тот, кто нажимает на курок — оружие само не стреляет. К тому же нет ни одного свидетеля происшествия — есть только стрелявший и собаки. По словам Раевского, человек, который нажал на курок, должен ответить, по какому праву и почему он это сделал, за что застрелил животных.

Кроме того, собаки — это чужая собственность, и получается, что этот человек мог выстрелить и в дом, и в окна, и в машину. Это означает, что он может стрелять, когда вздумается, подвергая опасности всех вокруг. Раевский недоумевает и убеждён: стрелять нельзя, и общество не должно это допускать. «Это не Америка, где перестрелки обычно плохо заканчиваются», — добавил он.

Политолога тревожит растущий в обществе запрос на насилие, который может привести к чему-то очень трагическому. Раевский считает, что эта тема будет оставаться актуальной до тех пор, пока Государственная полиция не завершит расследование инцидента со стрельбой и пока Баусская краевая дума не сообщит, как действовала муниципальная полиция. По его мнению, страсти улягутся не скоро, но самое страшное — что нить насилия будет тянуться дальше и проявится в других событиях.

Читайте нас также:
#животные #насилие
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
3
0
1
0
0
0

Оставить комментарий

(4)
  • пк
    полосатый конь
    22-го октября

    Надеюсь следующий визит уважаемый политолог нанесёт на мясокомбинат. Вы не поверите, но там массово режут и расчленяют прекрасных животных !!!

    5
    5
  • П
    Процион
    22-го октября

    Я считал Раевского умным человеком, а он, оказывается, конченый дебил.

    7
    5
  • Мп
    Мимо проходил
    22-го октября

    Политолуху еще не приходилось встречать у себя во дворе парочку алабаев, рвущих соседскую кошку.

    11
    4
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    Мимо проходил
    22-го октября

    Онижи пёсикиии!!! У них зубки чтоб кусать и ножки чтоб вокруг бегать.. Они людей любят и никусаеццо!!! (на самом деле нет, а хозяин в этом случае настоящий @песдал, который даже намордники не удосужился надеть, понадеявшись на свой по@изм).

    7
    4
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

На орбитах вокруг Земли кружится 128 000 000 фрагментов космического мусора
Изображение к статье: Обломок выглядит неприятно и пугающе. Иконка видео
Задержан «герой TikTok», обругавший контролёра в рижском автобусе
Изображение к статье: Задержан «герой TikTok», обругавший контролёра в рижском автобусе
За прославление российской агрессии назначили 2,5 года пробационного надзора
Изображение к статье: За прославление российской агрессии назначили 2,5 года пробационного надзора
В Болдерае с девятого этажа выпал парень. Известно, что он был в квартире не один
Изображение к статье: В Болдерае с девятого этажа выпал парень. Известно, что он был в квартире не один
Изображение к статье: 28-летний Роман Недоступа и еще один украинский пленный из батальона «Айдар» на оглашении приговора в Южном окружном военном суде Ростова-на-Дону. Иконка видео
Бывшие солдаты ВСУ в России получили от 15 до 21 года тюрьмы 863
Изображение к статье: Шутка о ГУЛАГе - это просто шутка? Полиция перепроверила свой штраф и признала, что ошиблась
Шутка о ГУЛАГе - это просто шутка? Полиция перепроверила свой штраф и признала, что ошиблась 1 2379
Изображение к статье: Дроновая тревога в аэропорту «Рига»: сегодня были запрещены взлеты и посадки самолетов
Дроновая тревога в аэропорту «Рига»: сегодня были запрещены взлеты и посадки самолетов 3763
Иконка видео
В Риге 13-летний мальчик рванул от полиции на скорости 235 км/час. Поймали только в Саулкрасти 7 8843

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Тихая жизнь в бывшей британской колонии позволит приезжим остепениться. Иконка видео
В мире
Стремящиеся в США эмигранты попадут в отстойник в Белизе 38
Изображение к статье: Как готовить макароны и картофель, чтобы не толстеть от них — есть секрет
Еда и рецепты
Как готовить макароны и картофель, чтобы не толстеть от них — есть секрет 80
Изображение к статье: Через неделю Латвию прилетят две августейшие особы - их ждет ужин, Музей оккупации и военная база
Политика
Через неделю Латвию прилетят две августейшие особы - их ждет ужин, Музей оккупации и военная база 55
Изображение к статье: Золото пережило самое большое падение за более чем 12 лет
Бизнес
Золото пережило самое большое падение за более чем 12 лет 124
Изображение к статье: Состоится ежегодная встреча правительства и иностранных инвесторов
Наша Латвия
Состоится ежегодная встреча правительства и иностранных инвесторов 28
Изображение к статье: Как помочь кошке пить больше воды и когда это нужно
В мире животных
Как помочь кошке пить больше воды и когда это нужно 65
Изображение к статье: Тихая жизнь в бывшей британской колонии позволит приезжим остепениться. Иконка видео
В мире
Стремящиеся в США эмигранты попадут в отстойник в Белизе 38
Изображение к статье: Как готовить макароны и картофель, чтобы не толстеть от них — есть секрет
Еда и рецепты
Как готовить макароны и картофель, чтобы не толстеть от них — есть секрет 80
Изображение к статье: Через неделю Латвию прилетят две августейшие особы - их ждет ужин, Музей оккупации и военная база
Политика
Через неделю Латвию прилетят две августейшие особы - их ждет ужин, Музей оккупации и военная база 55

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео