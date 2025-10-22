Автор видео в социальных сетях рассказал, что год назад опубликовал ролик, в котором саркастически описал лагеря ГУЛАГа, реагируя таким образом на комментарии сторонников политики, проводимой Россией. В этом году он узнал, что ему назначен штраф за прославление СССР, и с его банковского счёта было списано 350 евро.

В ответ на распространённую в социальных сетях информацию о наложенном штрафе за сатирическое видео, после оценки доступной информации и обстоятельств, ГП признала, что конкретное решение было принято поспешно. Полиция указывает, что дело было рассмотрено процессуально правильно, но без всестороннего анализа обстоятельств.

ГП признаёт, что штраф был наложен необоснованно, это решение будет отменено, а понесённые расходы — возмещены. Кроме того, начальник полиции Арманд Рукс распорядился провести служебную проверку, и выяснение обстоятельств продолжается.

В то же время полиция призывает жителей убедиться, что их контактная информация актуальна и доступна, чтобы в случае необходимости учреждения могли связаться и выяснить возникшие вопросы, как это произошло в данном случае, когда лицо было проинформировано, но отправленные по указанному декларированному адресу проживания уведомления его не достигли.

ГП также приносит извинения за причинённые неудобства.