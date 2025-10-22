Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Шутка о ГУЛАГе - это просто шутка? Полиция перепроверила свой штраф и признала, что ошиблась 1 2379

ЧП и криминал
Дата публикации: 22.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Шутка о ГУЛАГе - это просто шутка? Полиция перепроверила свой штраф и признала, что ошиблась
ФОТО: dreamstime

Государственная полиция (ГП) проведёт служебную проверку в связи с наложением штрафа на автора сатирического видео, сообщили в полиции.

Автор видео в социальных сетях рассказал, что год назад опубликовал ролик, в котором саркастически описал лагеря ГУЛАГа, реагируя таким образом на комментарии сторонников политики, проводимой Россией. В этом году он узнал, что ему назначен штраф за прославление СССР, и с его банковского счёта было списано 350 евро.

В ответ на распространённую в социальных сетях информацию о наложенном штрафе за сатирическое видео, после оценки доступной информации и обстоятельств, ГП признала, что конкретное решение было принято поспешно. Полиция указывает, что дело было рассмотрено процессуально правильно, но без всестороннего анализа обстоятельств.

ГП признаёт, что штраф был наложен необоснованно, это решение будет отменено, а понесённые расходы — возмещены. Кроме того, начальник полиции Арманд Рукс распорядился провести служебную проверку, и выяснение обстоятельств продолжается.

В то же время полиция призывает жителей убедиться, что их контактная информация актуальна и доступна, чтобы в случае необходимости учреждения могли связаться и выяснить возникшие вопросы, как это произошло в данном случае, когда лицо было проинформировано, но отправленные по указанному декларированному адресу проживания уведомления его не достигли.

ГП также приносит извинения за причинённые неудобства.

Читайте нас также:
#полиция #ссср
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
13
0
0
6
2
4

Оставить комментарий

(1)
  • Д
    Дед
    22-го октября

    Во дебилы!

    42
    1

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

На орбитах вокруг Земли кружится 128 000 000 фрагментов космического мусора
Изображение к статье: Обломок выглядит неприятно и пугающе. Иконка видео
Расстрел собак под Бауской: политолог нащупал нить насилия
Изображение к статье: Расстрел собак под Бауской: политолог нащупал нить насилия
Задержан «герой TikTok», обругавший контролёра в рижском автобусе
Изображение к статье: Задержан «герой TikTok», обругавший контролёра в рижском автобусе
За прославление российской агрессии назначили 2,5 года пробационного надзора
Изображение к статье: За прославление российской агрессии назначили 2,5 года пробационного надзора
Изображение к статье: В Болдерае с девятого этажа выпал парень. Известно, что он был в квартире не один
В Болдерае с девятого этажа выпал парень. Известно, что он был в квартире не один 2303
Изображение к статье: 28-летний Роман Недоступа и еще один украинский пленный из батальона «Айдар» на оглашении приговора в Южном окружном военном суде Ростова-на-Дону. Иконка видео
Бывшие солдаты ВСУ в России получили от 15 до 21 года тюрьмы 862
Изображение к статье: Дроновая тревога в аэропорту «Рига»: сегодня были запрещены взлеты и посадки самолетов
Дроновая тревога в аэропорту «Рига»: сегодня были запрещены взлеты и посадки самолетов 3763
Иконка видео
В Риге 13-летний мальчик рванул от полиции на скорости 235 км/час. Поймали только в Саулкрасти 7 8842

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Тихая жизнь в бывшей британской колонии позволит приезжим остепениться. Иконка видео
В мире
Стремящиеся в США эмигранты попадут в отстойник в Белизе 38
Изображение к статье: Как готовить макароны и картофель, чтобы не толстеть от них — есть секрет
Еда и рецепты
Как готовить макароны и картофель, чтобы не толстеть от них — есть секрет 80
Изображение к статье: Через неделю Латвию прилетят две августейшие особы - их ждет ужин, Музей оккупации и военная база
Политика
Через неделю Латвию прилетят две августейшие особы - их ждет ужин, Музей оккупации и военная база 55
Изображение к статье: Золото пережило самое большое падение за более чем 12 лет
Бизнес
Золото пережило самое большое падение за более чем 12 лет 124
Изображение к статье: Состоится ежегодная встреча правительства и иностранных инвесторов
Наша Латвия
Состоится ежегодная встреча правительства и иностранных инвесторов 28
Изображение к статье: Как помочь кошке пить больше воды и когда это нужно
В мире животных
Как помочь кошке пить больше воды и когда это нужно 65
Изображение к статье: Тихая жизнь в бывшей британской колонии позволит приезжим остепениться. Иконка видео
В мире
Стремящиеся в США эмигранты попадут в отстойник в Белизе 38
Изображение к статье: Как готовить макароны и картофель, чтобы не толстеть от них — есть секрет
Еда и рецепты
Как готовить макароны и картофель, чтобы не толстеть от них — есть секрет 80
Изображение к статье: Через неделю Латвию прилетят две августейшие особы - их ждет ужин, Музей оккупации и военная база
Политика
Через неделю Латвию прилетят две августейшие особы - их ждет ужин, Музей оккупации и военная база 55

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео