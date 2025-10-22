Земгальский районный суд назначил жителю Елгавы пробационный надзор на два с половиной года за публичное прославление российской агрессии, пишет Latvijas Avīze.

Кроме того с елгавчанина в пользу государства взысканы процессуальные расходы в размере 136 евро — возмещение за юридическую помощь, предоставленную государственным защитником. Приговор ещё может быть обжалован.

В обвинении говорится, что 27 февраля 2022 года, то есть через три дня после начала широкомасштабного вторжения российских вооружённых сил в Украину, мужчина опубликовал в своём профиле в Facebook изображение, на котором территория Украины была представлена как оккупированная Россией. Изображение сопровождалось надписью на русском языке «Būs labi arī tā» («И так будет хорошо»). В разделе комментариев мужчина написал: «Я за русских».

Это изображение оставалось в его профиле в социальной сети три года — до 11 марта 2025 года.

Кроме того, в августе 2024 года днём мужчина в дворе многоквартирного дома исполнил российский гимн и несколько раз выкрикнул на русском языке лозунг «Россия, вперёд!».

Своими действиями мужчина совершил преступления, предусмотренные частью первой статьи 741 Уголовного закона — «оправдание геноцида, преступления против человечности, преступления против мира и военного преступления». За это предусмотрено лишение свободы на срок до пяти лет или кратковременное лишение свободы, либо пробационный надзор, либо общественные работы, либо штраф.

Обвиняемый полностью признал свою вину и раскаялся, сообщает Latvijas Avīze.