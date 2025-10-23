Недавно Лиепая всколыхнулась от известия о пожаре в заброшенном деревянном доме, в котором только через четыре дня после ликвидации огня полиция обнаружила погибшего мужчину. Местные жители отмечают, что дом долгое время был заброшен и в нём регулярно ночевали бездомные. Однако найденные при погибшем ценные вещи делают обстоятельства пожара гораздо более загадочными, сообщает передача Degpunktā (TV3).

Камеры наблюдения на бульваре Атмодас запечатлели мужчину, который ближе к вечеру шатаясь шёл по дороге, пытаясь добраться до одного из деревянных домов.

Вскоре он дошёл до здания, после чего в округе на несколько часов установилась тишина. Спустя три часа дом внезапно озарился ярким пламенем.

Пожар угрожал расположенным рядом дачным участкам. Венера в тот вечер поехала посмотреть, не в опасности ли её участок:

«Нам позвонили вечером и сказали, что горит напротив нашего огорода. Дул сильный ветер, мы пошли посмотреть. Там было очень много пожарных, скорая, полиция. Мы увидели, что пожар хорошо тушат, повернулись и ушли».

Наибольшую сложность для пожарных представляла внутренняя часть дома — он был завален всевозможными вещами и мусором.

Огонь удалось потушить, но следов шатавшегося жильца найдено не было. Пожарные уехали, однако спустя четыре дня им пришлось вернуться — Государственная полиция обнаружила под завалами сгоревшего мужчину.

Дом давно заброшен, поэтому для местных жителей видеть, как туда заходит бездомный на ночлег, не было чем-то необычным.

Они предполагают, что последний обитатель сам случайно поджёг здание и погиб в огне. Местная жительница Венера говорит:

«Я думаю, что туда зашёл какой-то бездомный, решил согреться, переночевать — вот и всё. И загорелось. Может, он был пьян».

Имран уже долгое время работает рядом с этим деревянным домом. Он рассказывает, что раньше в нём жила пожилая женщина, которая скончалась. С тех пор дом оказался заброшенным, и сгоревший мужчина часто там находился.

«Бездомный! А как бездомный может устроить пожар? Ну, видимо, пьяный был. Он там, наверное, жил месяца два», — рассказывает Имран.

Личность погибшего пока не установлена. Государственная полиция обнаружила при его теле ценные вещи, и теперь есть сомнения, действительно ли он был бездомным.

Правоохранительные органы просят откликнуться всех, кто располагает информацией, которая может помочь установить личность погибшего. Звонить следует по телефону 112.

TV3