Кто этот таинственный мужчина? Лиепаю потрясла загадочная трагедия 3 3801

ЧП и криминал
Дата публикации: 23.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Кто этот таинственный мужчина? Лиепаю потрясла загадочная трагедия
ФОТО: скриншот видео TV3

Недавно Лиепая всколыхнулась от известия о пожаре в заброшенном деревянном доме, в котором только через четыре дня после ликвидации огня полиция обнаружила погибшего мужчину. Местные жители отмечают, что дом долгое время был заброшен и в нём регулярно ночевали бездомные. Однако найденные при погибшем ценные вещи делают обстоятельства пожара гораздо более загадочными, сообщает передача Degpunktā (TV3).

Камеры наблюдения на бульваре Атмодас запечатлели мужчину, который ближе к вечеру шатаясь шёл по дороге, пытаясь добраться до одного из деревянных домов.

Вскоре он дошёл до здания, после чего в округе на несколько часов установилась тишина. Спустя три часа дом внезапно озарился ярким пламенем.

Пожар угрожал расположенным рядом дачным участкам. Венера в тот вечер поехала посмотреть, не в опасности ли её участок:

«Нам позвонили вечером и сказали, что горит напротив нашего огорода. Дул сильный ветер, мы пошли посмотреть. Там было очень много пожарных, скорая, полиция. Мы увидели, что пожар хорошо тушат, повернулись и ушли».

Наибольшую сложность для пожарных представляла внутренняя часть дома — он был завален всевозможными вещами и мусором.

Огонь удалось потушить, но следов шатавшегося жильца найдено не было. Пожарные уехали, однако спустя четыре дня им пришлось вернуться — Государственная полиция обнаружила под завалами сгоревшего мужчину.

Дом давно заброшен, поэтому для местных жителей видеть, как туда заходит бездомный на ночлег, не было чем-то необычным.

Они предполагают, что последний обитатель сам случайно поджёг здание и погиб в огне. Местная жительница Венера говорит:

«Я думаю, что туда зашёл какой-то бездомный, решил согреться, переночевать — вот и всё. И загорелось. Может, он был пьян».

Имран уже долгое время работает рядом с этим деревянным домом. Он рассказывает, что раньше в нём жила пожилая женщина, которая скончалась. С тех пор дом оказался заброшенным, и сгоревший мужчина часто там находился.

«Бездомный! А как бездомный может устроить пожар? Ну, видимо, пьяный был. Он там, наверное, жил месяца два», — рассказывает Имран.

Личность погибшего пока не установлена. Государственная полиция обнаружила при его теле ценные вещи, и теперь есть сомнения, действительно ли он был бездомным.

Правоохранительные органы просят откликнуться всех, кто располагает информацией, которая может помочь установить личность погибшего. Звонить следует по телефону 112.

TV3

Оставить комментарий

(3)
  • З
    Злой
    23-го октября

    Ещё из советского времени- точно такая же фотка была при фотографировании Йети!

    2
    1
  • DV
    Didzis Vatnikovs
    23-го октября

    Венера, Имран... Точно про Лиепаю пишут?

    21
    1
  • Ш
    Шурик
    Didzis Vatnikovs
    23-го октября

    Точно ! Это "легендарный" Военный городок ... Там не такие чудеса происходили с не менее чудесными людьми ... сейчас потише !

    2
    1
Читать все комментарии

