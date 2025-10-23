Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Кто совершил жуткое убийство 23-летней королевы красоты в Филадельфии 0 679

ЧП и криминал
Дата публикации: 23.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Девушка с ослепительной улыбкой пала от руки злодея.

Девушка с ослепительной улыбкой пала от руки злодея.

В связи с исчезновением девушки был задержан 21-летний Кион Кинг.

В США останки молодой королевы красоты из штата Пенсильвания нашли в яме за заброшенной в 2008 году школой. Об этом пишет New York Post.

23-летняя Када Скотт исчезла в Филадельфии. Девушка подрабатывала в доме престарелых, ушла оттуда около половины десятого вечера и пропала. Аноним позвонил в полицию и заявил, что останки Скотт могут находиться около старой школы.

Полиция провела обыск территории и обнаружила останки, присыпанные землей в неглубокой яме. Как рассказали участники поисков, они сразу заметили на месте свежую грязь, от которой исходил специфический запах. Останки отправили на экспертизу, которая показала, что их ДНК совпадает с ДНК родителей Скотт. Более того, в среду, 15 октября, недалеко от той же школы был найден белый автомобиль, в котором девушку видели в день исчезновения. Машина была повреждена. Рядом с ней нашли вещи Скотт, включая банковскую карту и чехол от мобильного телефона.

Перед этим в связи с исчезновением девушки был задержан 21-летний Кион Кинг. Ему предъявили обвинения в похищении с целью получения выкупа, лишении человека свободы и создании угрозы жизни. Оказалось, что Кинга уже задерживали за похищение человека в январе, однако пострадавшая несколько раз не явилась в суд, и дело закрыли. Прокуратура уже признала вину в том, что не сумела изобличить преступника тогда.

Када Скотт участвовала в конкурсах красоты, а в 2025 году представляла Филадельфию на конкурсе «Мисс Пенсильвания США», победительница которого прияла участие в «Мисс США».

Читайте нас также:
#убийство
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
0
1
0
1
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Две сотрудницы полиции предстали перед судом за фиктивные рейды
Изображение к статье: Две сотрудницы полиции предстали перед судом за фиктивные рейды
144 км/ч вместо 50: в Риге лихача лишили прав на год и оштрафовали на 1400 евро
В аэропорту Риги задержан гражданин Латвии, находившийся в розыске
Изображение к статье: В аэропорту Риги задержан гражданин Латвии, находившийся в розыске
Кто этот таинственный мужчина? Лиепаю потрясла загадочная трагедия
Изображение к статье: Кто этот таинственный мужчина? Лиепаю потрясла загадочная трагедия
Изображение к статье: Если живёте в советском блочном доме, это может случиться и с вами
Если живёте в советском блочном доме, это может случиться и с вами 1 3292
Изображение к статье: Обломок выглядит неприятно и пугающе. Иконка видео
На орбитах вокруг Земли кружится 128 000 000 фрагментов космического мусора 137
Изображение к статье: Расстрел собак под Бауской: политолог нащупал нить насилия
Расстрел собак под Бауской: политолог нащупал нить насилия 4 686
Изображение к статье: Задержан «герой TikTok», обругавший контролёра в рижском автобусе
Задержан «герой TikTok», обругавший контролёра в рижском автобусе 1139

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: НБА. Лука Дончич сделал то, что последний раз удавалось легендарному Майклу Джордану 36 лет назад
Спорт
НБА. Лука Дончич сделал то, что последний раз удавалось легендарному Майклу Джордану 36 лет назад 331
Изображение к статье: Дешевый овощ снижает риск диабета — ученые его назвали
Еда и рецепты
Дешевый овощ снижает риск диабета — ученые его назвали 625
Изображение к статье: Эти 4 кулинарные привычки могут привести к пищевому отравлению
Дом и сад
Эти 4 кулинарные привычки могут привести к пищевому отравлению 496
Изображение к статье: Биологи выяснили, почему одни птицы подлетят к человеку с кормом, а другие нет
В мире животных
Биологи выяснили, почему одни птицы подлетят к человеку с кормом, а другие нет 3952
Изображение к статье: Все как у людей. Иконка видео
В мире животных
Ученые раскрыли тайны войн и политики шимпанзе в Африке 30
Изображение к статье: Составлен рейтинг, в котором Арина Соболенко соседствует с Харри Кейном
Спорт
Составлен рейтинг, в котором Арина Соболенко соседствует с Харри Кейном 66
Изображение к статье: НБА. Лука Дончич сделал то, что последний раз удавалось легендарному Майклу Джордану 36 лет назад
Спорт
НБА. Лука Дончич сделал то, что последний раз удавалось легендарному Майклу Джордану 36 лет назад 331
Изображение к статье: Дешевый овощ снижает риск диабета — ученые его назвали
Еда и рецепты
Дешевый овощ снижает риск диабета — ученые его назвали 625
Изображение к статье: Эти 4 кулинарные привычки могут привести к пищевому отравлению
Дом и сад
Эти 4 кулинарные привычки могут привести к пищевому отравлению 496

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео