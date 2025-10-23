В США останки молодой королевы красоты из штата Пенсильвания нашли в яме за заброшенной в 2008 году школой. Об этом пишет New York Post.

23-летняя Када Скотт исчезла в Филадельфии. Девушка подрабатывала в доме престарелых, ушла оттуда около половины десятого вечера и пропала. Аноним позвонил в полицию и заявил, что останки Скотт могут находиться около старой школы.

Полиция провела обыск территории и обнаружила останки, присыпанные землей в неглубокой яме. Как рассказали участники поисков, они сразу заметили на месте свежую грязь, от которой исходил специфический запах. Останки отправили на экспертизу, которая показала, что их ДНК совпадает с ДНК родителей Скотт. Более того, в среду, 15 октября, недалеко от той же школы был найден белый автомобиль, в котором девушку видели в день исчезновения. Машина была повреждена. Рядом с ней нашли вещи Скотт, включая банковскую карту и чехол от мобильного телефона.

Перед этим в связи с исчезновением девушки был задержан 21-летний Кион Кинг. Ему предъявили обвинения в похищении с целью получения выкупа, лишении человека свободы и создании угрозы жизни. Оказалось, что Кинга уже задерживали за похищение человека в январе, однако пострадавшая несколько раз не явилась в суд, и дело закрыли. Прокуратура уже признала вину в том, что не сумела изобличить преступника тогда.

Када Скотт участвовала в конкурсах красоты, а в 2025 году представляла Филадельфию на конкурсе «Мисс Пенсильвания США», победительница которого прияла участие в «Мисс США».