У граждан Латвии отобрали тяжелые сумки с гашишом: они направлялись в Россию

ЧП и криминал
Дата публикации: 24.10.2025
BB.LV
Фото погранохраны ЛР

Фото погранохраны ЛР

В понедельник, 29 сентября, латвийские пограничники задержали в Балвском крае четырёх граждан Латвии, которые везли через государственную границу несколько десятков килограммов сильнодействующих наркотических веществ стоимость в сотни тысяч евро.

В ходе оперативных мероприятий пограничники обнаружили караван наркоторговцев – они двигались в строну России. При попытке задержания нарушители бросились бежать.

Но не тут-то было – служебная собака взяла следа и примерно в 100 метрах от государственной границы нашла три сумки с наркотическим вещество из индийской конопли, более известным в народе как гашиш.

На этом погоня не закончилась. Продолжая преследование, пограничники на автодороге Церпене–Балви остановили два транспортных средства и задержали двух граждан Латвии — сообщников преступного деяния.

Позже пограничники совместно с сотрудниками Государственной полиции в том же Балвском крае остановили автомобиль марки Volkswagen Passat, в котором находились два человека, перевозившее ранее упомянутые сумки.

Возбужден уголовный процесс по третьей части статьи 190 Уголовного закона — за контрабанду в крупном размере. При осмотре сумок было установлено, что в них находится твёрдое вещество тёмного цвета — гашиш.

На «чёрном рынке» стоимость грамма гашиша составляет от 8 до 12 евро. Таким образом, 1 кг стоит примерно 10 тыс евро, а упомянутые «несколько десятков» килограммов оцениваются в несколько сотен тысяч евро. Но это в розницу. Оптом, наверное, дешевле.

#граница #наркотики
