Гражданин России, желавший стать немцем, проиграл в суде 1 252

ЧП и криминал
Дата публикации: 25.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Фемида не поняла метаний молодого человека.

Фемида не поняла метаний молодого человека.

Бабушку истца репрессировали по национальному признаку в 1945 году.

Ежегодно десятки россиян подают иски в суд, чтобы изменить свою национальность. После начала войны таких случаев стало чуть больше, чем обычно. Чаще всего судятся те, кто в документах записал себя «русским», но через несколько лет передумал. Далеко не все судьи идут заявителям навстречу.

Летом 2024 года суд в одном из провинциальных городов центральной России отказался признавать 36-летнего бывшего русского националиста и футбольного фаната Евгения немцем по национальности.

Мужчина хотел, чтобы суд обязал ЗАГС выдать ему новые документы: свидетельство о регистрации брака и о рождении ребёнка. В документах, которые были оформлены несколько лет назад, написано, что национальность Евгения — русский. «Оснований для установления факта принадлежности заявителя к немецкой национальности не имеется», — решил суд.

Много лет Евгений, как он рассказывает сам, считал себя русским, ходил на ультраправые митинги и при этом болел за немецкую футбольную команду, отмечал вместе с семьёй лютеранское рождество и регулярно навещал бабушку, которая на прикроватной тумбочке хранила библию на немецком языке. Его окружение, состоящее из русских националистов, это не смущало. «На национальность мало обращали внимание, — утверждает Евгений. — У нас были люди, у которых ближайшие родственники татары, евреи, осетины».

«Молодо-зелено, — говорит он сейчас о своём прошлом. — По молодости все творили дичь. Кто-то употреблял наркотики, кто-то пил, а я был таким. Но не то чтобы я был прям „зигомётом“».

Бабушку Евгения репрессировали по национальному признаку в 1945 году. Вместе с другими немцами отправили из Запорожской области Украины в спецпоселение в Алтайском крае. Там она встретила русского мужчину, вышла замуж и родила мать Евгения.

Из спецпоселения они уехали спустя 20 лет, и всю оставшуюся жизнь бабушка, как вспоминает Евгений, боялась, что за ними «снова придут». Поэтому, когда родился внук, она настояла, чтобы дочь в свидетельстве о рождении указала «русская». Свекровь, русская бабушка Евгения со стороны отца, тоже была категорична. «Как мне говорили, — вспоминает Евгений, — она, пережившая Великую отечественную войну, сказала: мол, это что, мои внуки будут немцами, что ли?»

К 30 годам Евгений стал отдаляться от правых взглядов. Влюбился в девушку с Кавказа, женился, стал больше интересоваться своими немецкими корнями. Но, заполняя графу «национальность жениха» в заявлении в ЗАГСе, написал «русский».

«Я сильно колебался, — говорит Евгений. — Но, наверное, свою роль сыграли родственники со стороны отца. Для них было важно, чтобы я считал себя русским».

Через несколько лет родился сын. В графе «национальность отца» написали «русский». Жена Евгения вспоминает, что после родов в московском роддоме медсестра предложила записать отца новорождённого «русским», «чтобы не заморачиваться». Только что родившая девушка растерялась и согласилась.

Два документа — свидетельство о регистрации брака и о рождении ребёнка — через несколько лет создали для семьи проблему. За несколько лет до полномасштабного вторжения России в Украину Евгений и его жена посовещались и решили, что нужно уезжать. Немецкие корни позволяли репатриироваться в Германию, но указанная в документах русская национальность Евгения могла этому помешать.

Евгений стал судиться, но проиграл. Суды в двух инстанциях решили, что он уже реализовал конституционное право определить национальность и выбрал быть русским.

#суд
(1)
  • ИС
    Иннокентий Сидоров
    26-го октября

    Еще одного в Германию потянуло, и именно как война началась.. Сейчас историй про бабушек и дедушек можно кучу напридумывать, только что бы свалить.. А потом приехать в Германию и начать с триколором бегать и орать я русский. Знаем таких..В Германии столько фейковых граждан Германии (с бывшего советского пространства) что больше чем самих немцев. Достали, прут и прут!

    1
    0

