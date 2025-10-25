Сотрудники Государственной полиции разыскивают пропавшую без вести Лиену Шегалинову, 1993 года рождения.
По данным Рижского регионального управления Государственной полиции, Восточного участка, женщина 25 октября около 4:00 утра вышла из своего дома на улице Латгалес в Риге и до сих пор её местонахождение неизвестно.
Приметы: рост 168 см, среднего телосложения, тёмно-каштановые волосы до плеч, голубые глаза. Была одета в чёрный топ, тёмно-синие спортивные брюки, без обуви.
Государственная полиция просит всех, кто располагает какой-либо информацией о возможном местонахождении женщины, позвонить по телефону 112.
#policijameklē bezvēsts prombūtnē esošo 1993. gadā dzimušo Lieni Šegalinovu. Sieviete 25. oktobrī izgāja no savas dzīvesvietas Rīgā, Latgales ielā, un līdz šim brīdim nav zināma viņas atrašanās vieta. Ja zini viņas atrašanās vietu, zvani 112! pic.twitter.com/KmW9ViwFAx— Valsts policija (@Valsts_policija) October 25, 2025
