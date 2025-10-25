Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Полиция разыскивает рижанку, ушедшую из дома в одном топе и босиком 0 1628

ЧП и криминал
Дата публикации: 25.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Полиция разыскивает рижанку, ушедшую из дома в одном топе и босиком
ФОТО: пресс-фото

Сотрудники Государственной полиции разыскивают пропавшую без вести Лиену Шегалинову, 1993 года рождения.

По данным Рижского регионального управления Государственной полиции, Восточного участка, женщина 25 октября около 4:00 утра вышла из своего дома на улице Латгалес в Риге и до сих пор её местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 168 см, среднего телосложения, тёмно-каштановые волосы до плеч, голубые глаза. Была одета в чёрный топ, тёмно-синие спортивные брюки, без обуви.

Государственная полиция просит всех, кто располагает какой-либо информацией о возможном местонахождении женщины, позвонить по телефону 112.

Читайте нас также:
#поиск
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
6
2
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

В Кракове сняли с рейса 66-летнюю даму, которая пошутила о бомбе
Изображение к статье: В Кракове сняли с рейса 66-летнюю даму, которая пошутила о бомбе
Кражи, убийство и изнасилование: в прошлом году в Латвии срок получили почти 100 иностранцев
Изображение к статье: Кражи, убийство и изнасилование: в прошлом году в Латвии срок получили почти 100 иностранцев
Гражданин России, желавший стать немцем, проиграл в суде
Изображение к статье: Фемида не поняла метаний молодого человека. Иконка видео
Жизнь ворам: Брюссель заинтересовался тайной субкультурой
Изображение к статье: На экспозиции представлены самые уважаемые люди. Иконка видео
Изображение к статье: Соседи: окна были заклеены днём и ночью — полиция раскрыла наркобизнес в Валдлаучи
Соседи: окна были заклеены днём и ночью — полиция раскрыла наркобизнес в Валдлаучи 998
Изображение к статье: В пятницу в ДТП пострадали 20 человек
В пятницу в ДТП пострадали 20 человек 139
Изображение к статье: Водитель Volkswagen в Риге пытался припарковаться и случайно столкнулся с мотоциклом
Водитель Volkswagen в Риге пытался припарковаться и случайно столкнулся с мотоциклом 305
Изображение к статье: Фото погранохраны ЛР
У граждан Латвии отобрали тяжелые сумки с гашишом: они направлялись в Россию 615

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Иконка видео
Техно
Конец эпохи: в Германии взорвали некогда самую мощную АЭС 286
Изображение к статье: Геннадий Викторович не понимает, с чего бы к нему такой интерес. Иконка видео
Lifenews
Миллионер Хазанов не стал помогать нищему брату, потому что они были мало знакомы 410
Изображение к статье: «Если собака укусила вора, хозяин не несёт ответственности», – гендиректор ПВС объяснил закон
Наша Латвия
«Если собака укусила вора, хозяин не несёт ответственности», – гендиректор ПВС объяснил закон 177
Изображение к статье: В Великобритании разыскивают просителя убежища, ошибочно освобождённого из тюрьмы
В мире
В Великобритании разыскивают просителя убежища, ошибочно освобождённого из тюрьмы 102
Изображение к статье: «Россия не собирается останавливаться!» — майор НВС о военных намерениях Москвы
В мире
2
«Россия не собирается останавливаться!» — майор НВС о военных намерениях Москвы 2 781
Изображение к статье: «Я бы на месте Силини их бы уволил...»
Политика
1
«Я бы на месте Силини их бы уволил...» 1 598
Иконка видео
Техно
Конец эпохи: в Германии взорвали некогда самую мощную АЭС 286
Изображение к статье: Геннадий Викторович не понимает, с чего бы к нему такой интерес. Иконка видео
Lifenews
Миллионер Хазанов не стал помогать нищему брату, потому что они были мало знакомы 410
Изображение к статье: «Если собака укусила вора, хозяин не несёт ответственности», – гендиректор ПВС объяснил закон
Наша Латвия
«Если собака укусила вора, хозяин не несёт ответственности», – гендиректор ПВС объяснил закон 177

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео