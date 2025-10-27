Baltijas balss logotype
Блэкаут районного масштаба: часть Вильнюса внезапно осталась без света 2 755

ЧП и криминал
Дата публикации: 27.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Блэкаут районного масштаба: часть Вильнюса внезапно осталась без света

Более 20 тысяч домов в Вильнюсе утром в понедельник внезапно остались без электроснабжения, сообщает LRT.

Утром 27 октября в нескольких районах Вильнюса внезапно исчез свет, без электроснабжения остались около 21 тысячи жителей литовской столицы.

В частности, проблемы возникли в микрорайонах Шешкине, Пашилячай и Байорай. Все они расположены в северо-западной части города.

"Мы зафиксировали исчезновение электроснабжения примерно в 10:40 и быстро отправили ремонтные команды", – сообщила пресс-секретарь оператора распределения электроэнергии ESO.

Из-за обесточивания выключились также светофоры на 10 перекрестках.

По состоянию на 12 часов свет вернули в большинство домов, без снабжения оставались еще около 8000 потребителей. Светофоры заработали в 13:30.

Причиной предварительно считают сбой на линии.

#блэкаут
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(2)
  • З
    Злой
    27-го октября

    ......объявить войну беларуссам.....

    7
    5
  • З
    Злой
    27-го октября

    Странно что не объявили виноватой Беларусию, а то был бы повод не только закрыть границу, но и объяснить войну беларусам!

    9
    5

